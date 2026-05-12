Salvare chiese abbandonate, piccoli borghi colpiti dallo spopolamento, aree naturali fragili e luoghi dimenticati che custodiscono la memoria collettiva del Paese. È questo l’obiettivo della 13ª edizione de ‘I Luoghi del Cuore’, il censimento nazionale promosso dal Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano insieme a Intesa Sanpaolo, dedicato ai beni culturali e ambientali più amati dagli italiani.

L’iniziativa invita cittadini, associazioni e comunità locali a segnalare e sostenere i propri “luoghi del cuore”, contribuendo così alla tutela e alla valorizzazione di patrimoni spesso poco conosciuti ma profondamente radicati nell’identità dei territori.

Le votazioni resteranno aperte fino al 15 dicembre 2026 e potranno essere effettuate sia attraverso il sito ufficiale del progetto sia tramite moduli cartacei distribuiti sul territorio.

Le parole di Magnifico e Gros-Pietro

Dal lancio del censimento nel 2003, il progetto ha raccolto oltre 13,5 milioni di voti, coinvolgendo più di 41mila luoghi situati in oltre 6.500 Comuni italiani. Per questa nuova edizione saranno stanziati complessivamente 600mila euro destinati a interventi di recupero e valorizzazione. I primi tre siti classificati riceveranno contributi rispettivamente da 70mila, 60mila e 50mila euro, mentre ulteriori fondi verranno assegnati tramite un bando dedicato ai luoghi che riusciranno a superare la soglia minima di 3mila voti.

“La partecipazione al censimento testimonia che gli italiani sono perfettamente coscienti dei grandi temi che riguardano la tutela del nostro patrimonio”, afferma il presidente del Fai Marco Magnifico, evidenziando inoltre come “un quarto dei luoghi votati siano chiese e monasteri”.

Anche il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, sottolinea il valore sociale dell’iniziativa: “l'iniziativa individuale si traduce in risultati collettivi, rafforzando la coesione sociale, riattivando l'energia dei territori e generando ricadute economiche concrete”.

Il FAI: una missione di tutela per l'Italia

Il Fondo Ambiente Italiano (FAI), fondazione nata nel 1975, si dedica alla protezione, valorizzazione e fruizione di importanti beni artistici, storici, architettonici e paesaggistici del territorio italiano.

Nel corso dei decenni, il FAI ha acquisito, restaurato e reso accessibili al pubblico numerosi monumenti storici, ville, giardini e aree naturalistiche, svolgendo al contempo una cruciale azione educativa e di divulgazione. Attualmente, la fondazione gestisce oltre settanta proprietà, tra cui spicca il Giardino della Kolymbethra ad Agrigento, situato nella Valle dei Templi e riconosciuto come simbolo di recupero ambientale e storico. Il successo del censimento "I Luoghi del cuore" si integra perfettamente con altre iniziative di grande risonanza, come le celebri Giornate FAI di Primavera e d'Autunno, rafforzando il ruolo della fondazione come punto di riferimento per la tutela partecipata del patrimonio nazionale.