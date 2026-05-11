Un annuncio di grande risonanza nel mondo della musica: Fiorello ha rivelato che i Maneskin, la rock band vincitrice del Festival di Sanremo 2021 e dell'Eurovision Song Contest nello stesso anno, si riuniranno sul palco dell'Ariston per l'edizione del 2027. La notizia è stata diffusa l'11 maggio 2026 a “Viva Rai2!”, il programma mattutino di Rosario Fiorello. Lo showman ha dichiarato: “I Maneskin torneranno insieme. Lo faranno a Sanremo nel 2027. Sarà il palco dell’Ariston ad accoglierli per la reunion”. L'affermazione ha generato ampia attesa per il ritorno del gruppo.

L'annuncio di Fiorello giunge in un periodo di notevole interesse mediatico per la band, che negli ultimi anni aveva osservato una pausa dalle attività congiunte. Il quartetto, formatosi nel 2016 e composto da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio, è rapidamente divenuto un fenomeno internazionale dopo le vittorie a Sanremo 2021 e all'Eurovision Song Contest. Da allora, i Maneskin hanno intrapreso una carriera globale, esibendosi sui palchi più prestigiosi del mondo.

Il significato del ritorno all'Ariston

L'ultima esibizione dei Maneskin come gruppo risale a diversi mesi fa, prima di una pausa per progetti solisti. La band si prepara ora a inaugurare una nuova fase della carriera, ripartendo da Sanremo, luogo simbolo della loro consacrazione.

La scelta del Festival per la reunion non è casuale: l'Ariston è una tappa cruciale nella loro storia e ascesa internazionale. La rivelazione di Fiorello evidenzia il ruolo preminente di Sanremo nel panorama musicale italiano. La reunion prevista per il 2027 si preannuncia come un appuntamento di enorme richiamo internazionale.

A seguito delle vittorie a Sanremo e all'Eurovision, i Maneskin hanno collezionato numerosi premi e un vastissimo seguito in Italia e all'estero. Hanno calcato i palchi di festival mondiali, come il Coachella, e sono stati protagonisti di tournée globali. La loro musica, mix di sonorità rock e influenze contemporanee, ha ottenuto importanti certificazioni e record di vendite.

Il Festival di Sanremo, dal 1951, è l'appuntamento più rilevante per la musica italiana e un trampolino di lancio prestigioso. La partecipazione alla kermesse ha un impatto duraturo sulle carriere, come dimostrato dai Maneskin, che hanno trasformato il successo sanremese in una traiettoria internazionale senza precedenti. La reunion sul palco dell'Ariston nel 2027 ribadisce la centralità del Festival quale palcoscenico ideale per la consacrazione e il rilancio degli artisti.