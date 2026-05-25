L'edizione 2026 de La Grande Invasione, il rinomato festival della lettura ideato da Gianmario Pilo e Marco Cassini, si espande per la prima volta, portando la sua missione culturale nelle città di Ivrea, Aosta e Chieri. Questo appuntamento di spicco nel panorama letterario nazionale si svolgerà a Ivrea dal 30 maggio al 2 giugno, proseguirà ad Aosta dal 7 al 9 giugno e si concluderà a Chieri dal 13 al 15 giugno, coinvolgendo attivamente autori, editori e lettori attraverso un ricco calendario di incontri e laboratori.

Ivrea, sede storica della manifestazione, ospiterà un programma articolato su quattro giorni, ricco di eventi pensati per adulti e bambini.

Nelle successive tappe in Valle d'Aosta e Piemonte, il festival manterrà la sua formula consolidata, proponendo letture coinvolgenti, workshop interattivi e dibattiti stimolanti. L'espansione a nuove sedi riflette la chiara volontà degli organizzatori di "creare ponti tra territori e diffondere la cultura del libro e della lettura", un obiettivo centrale per l'iniziativa.

La Grande Invasione: un festival in crescita tra Piemonte e Valle d'Aosta

L’edizione 2026 segna una significativa espansione territoriale per La Grande Invasione. Nato a Ivrea nel 2013, il festival ha acquisito negli anni una crescente rilevanza e visibilità, attirando artisti e operatori culturali da tutto il paese. Le nuove tappe di Aosta e Chieri non solo confermano questo percorso di crescita, ma rafforzano anche l'impegno a consolidare un progetto che mira a valorizzare la lettura come strumento essenziale di inclusione sociale e confronto culturale.

Durante le giornate del festival, il pubblico potrà partecipare a numerosi incontri con scrittori affermati e nuovi talenti, assistere a presentazioni di libri e prendere parte a laboratori dedicati a bambini e giovani. Non mancheranno inoltre i reading pubblici, organizzati all’aperto in luoghi suggestivi e simbolici delle tre città. L'intento primario degli ideatori è "stimolare la partecipazione attiva delle comunità locali e costruire una rete culturale stabile", favorendo un dialogo continuo e proficuo.

Ivrea, fulcro culturale e Patrimonio UNESCO

La scelta di Ivrea come sede fondante de La Grande Invasione è profondamente radicata nella sua identità culturale. Già Capitale Italiana del Libro nel 2022 e riconosciuta Patrimonio UNESCO dal 2018 per il suo storico sito industriale olivettiano, Ivrea vanta un ricco tessuto di istituzioni culturali, tra cui spiccano la Biblioteca Civica “Carlo Botta” e il Museo Civico Pier Alessandro Garda.

Il festival si inserisce così in un contesto urbano dinamico, valorizzando spazi pubblici storici e coinvolgendo attivamente l'intero territorio cittadino.

Oltre a Ivrea, anche Aosta e Chieri contribuiscono con la loro vivacità culturale. Aosta è nota per ospitare importanti festival internazionali incentrati su archeologia e storia, mentre Chieri, situata alle porte di Torino, è sede di consolidati avvenimenti letterari e artistici. La diffusione del festival su più sedi si propone come un potente catalizzatore per la promozione della lettura e della cultura del libro nell'intero arco nord-occidentale italiano, creando un'opportunità unica di scambio e arricchimento.