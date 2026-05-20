La settima edizione del festival “Racconti per Ricominciare”, ideato da Vesuvioteatro con la direzione artistica di Claudio Di Palma e la consulenza di Giulio Baffi, trasformerà sedici tra i più suggestivi siti storici, artistici e paesaggistici di Napoli e della Campania. Dal 22 maggio al 7 giugno 2026, questi luoghi si animeranno al tramonto, divenendo palcoscenici naturali per una rassegna nata nel 2020 come primo segnale di ripartenza post-pandemia e insignita del prestigioso Premio Cultura + Impresa 2024. Il festival si conferma un evento di teatro diffuso, itinerante e a impatto zero, sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Campania e da una rete di partner pubblici.

Percorsi artistici e luoghi d'incanto

Il programma del festival collega la memoria di grandi drammaturghi come Annibale Ruccello ed Eduardo De Filippo e voci della letteratura internazionale, quali Virginia Woolf, Christoph Ransmayr, Alice Munro e Anne-Marie Olivier. A Portici, la Reggia, il Parco Urbano del Granatello e Villa Fernandes ospiteranno omaggi coreografici a Virginia Woolf, testi di Ruggero Cappuccio ed Eduardo Tartaglia, e un'inedita prospettiva su Eduardo De Filippo. A San Giorgio a Cremano, la suggestiva Villa Vannucchi sarà teatro di adattamenti da Christoph Ransmayr ed Erri De Luca, presente anche al Complesso Monumentale di Santa Sofia a Benevento. La Villa Campolieto di Ercolano accoglierà uno spettacolo per bambini ispirato ad Alice e un reading da Walter Veltroni.

A Castellammare di Stabia, due chiese del centro antico renderanno omaggio alla figura di Annibale Ruccello. Il Real Belvedere di San Leucio a Caserta dedicherà spazio alla scrittura di Alice Munro, mentre il Complesso Castellare di Summonte esplorerà testi di Anne-Marie Olivier.

Eventi in calendario e serate esclusive

Il calendario prevede venti appuntamenti, distribuiti dal 22 maggio al 7 giugno. Tra questi, spiccano serate speciali al Castello di Lettere, con Maurizio de Giovanni, e nelle incantevoli cornici di Villa Lysis a Capri e Villa Rosa ad Anacapri. Il festival “Racconti per Ricominciare” si conferma un'esperienza culturale unica, capace di unire il teatro contemporaneo alla valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico, proponendo al pubblico percorsi scenici immersi nella magica luce del tramonto.