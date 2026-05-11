La nona edizione di Videocittà Watercult, il Festival della visione e della cultura digitale, torna a Roma dal 10 al 12 luglio, animando gli spazi del Gazometro. Il tema centrale è l'acqua, esplorata attraverso installazioni, videoarte, esperienze immersive, musica e incontri. L'inaugurazione è affidata all'installazione immersiva 'In Lympha', allestita all'Opificio 41, che celebra il valore generativo e vitale dell'acqua.

Per tre giorni, il festival affronta temi cruciali come l'innalzamento dei mari, la fragilità degli ecosistemi e il complesso rapporto tra ambiente, tecnologia e presenza umana.

Il Gazometro, riconosciuto come la più grande area di archeologia industriale urbana d'Europa, diventa il cuore pulsante di questa esperienza, configurandosi come un 'laboratorio multisensoriale e multidisciplinare' in dialogo con il Tevere e il quartiere Ostiense.

Artisti e Programma

Con la direzione artistica di Anna Lea Antolini e creativa di Michele Lotti, e il sostegno di Eni, il festival presenta opere innovative. Tra queste, l'installazione immersiva 'Water: always the same, always different' al G4, di Giuseppe La Spada, Francesca Heart e Amanda Lana. L'artista cinese Cao Yuxi espone 'Nature’s Computility' all'Opificio 60 Nord, una cascata virtuale che reinterpreta l'acqua con algoritmi.

Il programma include audio-visual music, realtà virtuale e opere di video artisti internazionali. L'11 luglio, Adrian Paci presenta 'Turn on' e due lavori sull'acqua: 'Di queste luci si servirà la notte' e 'The Column'. Tommaso Cherubini esplora il Tevere con 'Invisible Ecologies: Tevere', un'installazione immersiva. Prevista anche l'assegnazione dell'Igp Decaux Graphic Award per opere che reinterpretano Roma tramite l'intelligenza artificiale. Francesco Rutelli, ideatore del festival, ha ricordato il successo delle edizioni precedenti (oltre mezzo milione di spettatori), definendo l'evento 'uno spettacolo emozionale e una dichiarazione d’amore a Roma'.

Videocittà e il Progetto Co-Vision

Quest'anno, Videocittà è anche capofila di Co-Vision, progetto internazionale cofinanziato dalla Commissione europea (Europa Creativa).

L'obiettivo è narrare il patrimonio naturale europeo attraverso l'arte digitale, sensibilizzando su emergenze ambientali e tutela della biodiversità. Co-Vision riunisce otto partner artistici e quattro tecnici, con installazioni audiovisive, video mapping e performance. Il percorso è iniziato nel 2024 con 'Local debates' per mappare le sfide ambientali. A Roma, Videocittà presenta 'Pinus Pinea AV Talk', un'installazione sul pino domestico, simbolo mediterraneo a rischio. Entro il 2026, sarà creato un archivio digitale delle opere per documentare le trasformazioni paesaggistiche e preservare la memoria storica. Il festival si conferma così un crocevia tra tecnologia, cultura e territorio in un'ottica europea.