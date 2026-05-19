Dal 17 al 23 agosto la città di Livorno ospiterà un ricco calendario di spettacoli, concerti e progetti artistici dedicati alla valorizzazione della produzione di Pietro Mascagni, tra le figure più importanti del panorama operistico internazionale.

Sotto la direzione artistica di Marco Voleri, il Mascagni Festival giunge alla sua VII edizione e si consolida come un percorso sempre più articolato, che supera i confini della sola settimana centrale di agosto e si estende lungo l’intera stagione estiva. Il progetto, promosso dalla Fondazione Teatro Goldoni, si sviluppa infatti in una programmazione diffusa, costruita tra anteprime e appuntamenti che hanno preso avvio già dal 16 maggio con il Concerto Finale della Mascagni Academy al Teatro “La Goldonetta”, proseguendo con il ciclo “Aspettando il festival”.

#TerreMascagnane

All’interno di questo percorso si inserisce il progetto itinerante #TerreMascagnane, pensato per portare la musica di Mascagni fuori dai luoghi tradizionali della lirica, creando un dialogo diretto con il territorio e ampliando la dimensione del festival.

L’apertura è affidata a uno dei luoghi simbolo della città, il Lungomare di Antignano, dove Mascagni visse a lungo e compose alcune delle sue opere più significative. La “Mascagni Night” si configura come una passeggiata musicale sul lungomare, trasformando lo scenario costiero in un palcoscenico a cielo aperto grazie alla presenza dei solisti della Mascagni Academy, degli allievi del Conservatorio intitolato al compositore e della Compagnia Tempo Libero di Arci Livorno – Progetto teatro e carcere della Regione Toscana.

L’iniziativa è in programma il 17 e 18 agosto.

Il programma

Il cuore della manifestazione si concentrerà invece in Piazza Goldoni, dove il 19 e 20 agosto andrà in scena una nuova produzione di Cavalleria rusticana, diretta da Enrico Fagone con la regia di Plamen Kartalov. Per la prima volta l’opera sarà eseguita con la partecipazione del Coro delle Mani Bianche e con traduzione in LIS, in un allestimento pensato per ampliare l’accessibilità del capolavoro mascagnano. La prima rappresentazione vedrà inoltre la presenza straordinaria di Fiorenza Cossotto, alla quale sarà conferito il Premio Mascagni 2026.

Dal 21 al 23 agosto il festival si aprirà a un percorso tra memoria, contaminazioni e linguaggi diversi.

Il 21 agosto sarà la volta di “Mascagnane, voci che resistono”, concerto-reading in prima nazionale con la partecipazione dell’attrice Veronica Pivetti. Il 22 agosto Karima sarà protagonista con “Canta Autori”, mentre il 23 agosto Maurizio Nichetti guiderà il pubblico in un viaggio tra musica e cinema con “Soundtrack Mascagni”.

A completare il programma, dal 19 al 23 agosto, la rassegna collaterale “Tramonto d’autore”, una serie di concerti al Gazebo della Terrazza Mascagni.

Il festival si estende inoltre oltre i confini cittadini con il progetto #TerreMascagnane – La musica di Mascagni abita il territorio, realizzato tra il 26 giugno e il 4 agosto in collaborazione con i Comuni di Cecina, Castagneto Carducci e Bibbona.

Tra gli appuntamenti di anteprima figura anche “Aspettando il festival”, svoltosi il 20 giugno nella Piazza del Santuario di Montenero, con l’esecuzione della Messa di Gloria di Pietro Mascagni interpretata dall’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno “Massimo de Bernart”, dal Coro del Teatro Goldoni e dai Cori Toscani Riuniti, con i solisti Alexander Thorstennson e Leonardo Galeazzi sotto la direzione di Mario Menicagli.

Il Mascagni Festival ospita inoltre due concorsi nazionali dedicati alla valorizzazione della figura di Pietro Mascagni: un concorso letterario alla sua prima edizione e il concorso “O Stella della Sera”, dedicato a Laura Pasqualetti e rivolto ai pianisti accompagnatori, in programma il 21 agosto in Goldonetta.