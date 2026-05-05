Il mercato del libro in Italia ha iniziato il 2026 con un bilancio decisamente positivo, come attestano i dati relativi al primo trimestre dell'anno. Le vendite nell'intera filiera hanno registrato una crescita significativa, consolidando il trend già emerso nel 2025. Questa espansione non si limita alle librerie tradizionali e agli store online, ma è particolarmente rafforzata dagli acquisti destinati a biblioteche e scuole.

Sono in atto importanti progetti di acquisto pubblico promossi da enti statali e territoriali, che hanno contribuito in modo sostanziale a rafforzare il settore.

Questo scenario genera ottimismo tra gli operatori, suggerendo una prosecuzione stabile per l'intero anno. Istituzioni e amministrazioni sono attivamente impegnate nell'incrementare gli acquisti di libri per il rinnovo e l'arricchimento delle collezioni delle biblioteche, con effetti positivi anche per scuole e università.

Biblioteche e acquisti pubblici: motori di crescita

In questo contesto, le biblioteche pubbliche e scolastiche si confermano un punto di riferimento essenziale per la diffusione della lettura a livello nazionale. L'impegno istituzionale si concretizza in nuovi fondi e iniziative specifiche, volte a stimolare il settore editoriale, valorizzare l'offerta bibliografica e incentivare la frequentazione degli spazi dedicati ai libri.

La partecipazione attiva di biblioteche e realtà scolastiche alle campagne di acquisto contribuisce in modo consistente al volume globale delle vendite, riaffermando la funzione sociale della lettura quale strumento di crescita culturale. Gli operatori evidenziano anche un cambiamento positivo nel rapporto tra cittadini e librerie, ulteriormente favorito dalla presenza diversificata di piccoli e grandi editori.

Trend di crescita e prospettive per il mercato del libro

L'andamento favorevole del primo trimestre 2026 si inserisce in un trend positivo già consolidato negli anni precedenti. Il mercato del libro ha tratto vantaggio dalla stabilità del sistema distributivo, dalla resilienza delle librerie indipendenti e da una maggiore attenzione istituzionale verso la lettura e la promozione culturale.

La quota di mercato delle librerie fisiche si mantiene rilevante, mentre prosegue il consolidamento dell'integrazione con il commercio online.

L'impegno per il rinnovamento delle biblioteche e il sostegno alle scuole rientra in un più ampio quadro di politiche pubbliche volte a intercettare le nuove esigenze dei lettori, promuovendo l'accessibilità e la qualità dell'offerta libraria. Il mercato del libro italiano si conferma nel 2026 un comparto dinamico, con chiari segnali di crescita che trovano riscontro nei risultati e nell'impegno congiunto di editori, librai e istituzioni pubbliche.