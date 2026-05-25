Il Milano Film Fest 2026 torna dal 4 al 9 giugno, riaffermando il suo modello di festival diffuso sotto la direzione artistica di Claudio Santamaria. L'edizione presenterà oltre 120 film, due concorsi internazionali e un ricco parterre di ospiti, animando i luoghi simbolo della cultura milanese, dal Piccolo Teatro Strehler a cinema, teatri e quartieri cittadini. Una delle attrazioni principali sarà la masterclass del maestro dell’horror Dario Argento, figura di spicco nel panorama cinematografico mondiale.

Tra gli eventi di punta, il 5 giugno il regista e artista Julian Schnabel presenterà in anteprima italiana il suo ultimo film, “In the Hand of Dante”, e terrà un incontro pubblico con l’attrice Valeria Golino.

Il programma include anche la performance di Vinicio Capossela, la registrazione dal vivo di “Tintoria Live” e gli incontri del ciclo “Che cos’è il cinema”. Non mancheranno radiodrammi e concerti esclusivi, come “Concerti d’Oriente” della Filarmonica della Scala, introdotto dal Maestro Myung-Whun Chung.

Il Milano Film Fest 2026: un’esperienza culturale diffusa in città

Il festival si distingue per la sua capacità di coinvolgere attivamente la città, trasformando spazi teatrali, cinematografici e quartieri in epicentri culturali. La collaborazione con il Piccolo Teatro Strehler darà il via alla manifestazione il 4 giugno con un evento serale di Vinicio Capossela, che intreccerà letteratura, musica e cinema attraverso le suggestioni di Dylan Thomas.

Il 6 giugno, sempre allo Strehler, il progetto musicale HardKoro inviterà il pubblico a un’esperienza corale inedita e inclusiva.

Un forte legame tra la città e il grande schermo sarà esplorato attraverso le visite guidate tematiche “Milano e il cinema”. Questi itinerari si snoderanno da Piazza Duomo a Piazza della Scala e al Quartiere di Brera, culminando al Cinema Anteo con talk e proiezioni a tema milanese. Le visite, della durata di circa due ore e mezzo, si terranno il 4 giugno (ore 10:15), il 6 giugno (ore 9:45), il 7 giugno (ore 11:45) e il 9 giugno (ore 12:45), offrendo un’occasione per riscoprire Milano e favorire l’incontro tra pubblico, critici ed esperti del settore.

Giurie, ospiti e la visione internazionale del festival

Le giurie dell'edizione 2026 vedranno per il concorso internazionale di lungometraggi la presidenza di Valeria Bruni Tedeschi, affiancata da Vinicio Marchioni, Anna Ferzetti, Federico Cesari e Silvia D’Amico. Per il concorso cortometraggi, la guida sarà Margherita Vicario, con Eduardo Scarpetta, Milena Mancini, Ludovica Rampoldi e Ludovica Nasti. Il festival, alla seconda edizione sotto la direzione di Santamaria, punta a consolidare la qualità, con una selezione ampia e variegata di opere e autori, e una costante contaminazione tra cinema, arte e musica.

Tra gli ospiti di rilievo che arricchiranno il cartellone, oltre ai già menzionati Julian Schnabel e Valeria Golino per la loro masterclass sul rapporto tra cinema e arti visive, figurano anche Vinicio Capossela e gli eventi legati alla Filarmonica della Scala.

L'edizione 2026 del Milano Film Fest mira a costruire una piattaforma di dialogo fra diverse discipline e ad accogliere il pubblico nei principali luoghi identitari della città, lasciando un segno significativo nella vita culturale milanese e nazionale.