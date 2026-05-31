L'Archivio storico del Banco di Napoli ha inaugurato una mostra dedicata a una tela attribuita a Caravaggio, la cui ubicazione è attualmente sconosciuta. L'iniziativa, che si svolge a Napoli, mira a ricostruire l'intera vicenda storica e artistica di quest'opera, la cui esistenza è documentata da fonti d'archivio, ma di cui si sono perse le tracce nel tempo.

La mostra si concentra su una tela che sarebbe stata realizzata da Michelangelo Merisi, noto come Caravaggio, durante il suo significativo soggiorno a Napoli. I preziosi documenti conservati all'Archivio storico del Banco di Napoli confermano la presenza di quest'opera nella città partenopea, ma nel corso dei secoli se ne sono purtroppo perse le tracce.

L'esposizione propone un coinvolgente percorso tra documenti, testimonianze e studi critici, tutti volti a seguire le tracce di questa 'tela che non c'è'.

Documenti e Testimonianze di un'Opera Scomparsa

Nel percorso espositivo sono presentati atti d'archivio inediti, lettere d'epoca e testimonianze dirette che fanno riferimento alla presenza dell'opera di Caravaggio a Napoli. Gli organizzatori hanno sottolineato l'importanza cruciale della ricerca archivistica per ricostruire la complessa storia della tela. L'evento offre ai visitatori la possibilità di approfondire il ricco contesto storico e artistico in cui Caravaggio operò nella città partenopea.

L'Archivio Storico del Banco di Napoli

L'Archivio storico del Banco di Napoli custodisce una delle più grandi raccolte documentarie bancarie del mondo, con milioni di fascicoli che coprono un arco temporale di oltre cinque secoli.

Questa prestigiosa struttura, situata nel cuore del centro storico di Napoli, rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per studiosi e ricercatori interessati alla storia economica, sociale e artistica della città e dell'intero Mezzogiorno d'Italia.

La mostra sull'opera attribuita a Caravaggio si inserisce in una più ampia attività di valorizzazione del patrimonio documentario e artistico conservato presso l'Archivio. L'iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico sull'importanza della tutela del patrimonio culturale e della ricerca storica, offrendo una potente testimonianza del profondo legame tra arte, storia e territorio.