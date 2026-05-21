Presentato con successo il progetto di valorizzazione del Mulino di Castellazzo, iniziativa dell’associazione “Verdi e le sue terre” per restituire nuova vita a un luogo simbolo del legame tra Giuseppe Verdi e la campagna emiliana. L’evento, tenutosi il 21 maggio alle 11.30 nel Ridotto del Teatro Municipale di Piacenza, ha ricevuto il plauso delle amministrazioni locali: la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi, l'assessore alla Cultura Christian Fiazza, il vicesindaco di Villanova Emanuele Emani e la direttrice della Fondazione Teatri di Piacenza, Cristina Ferrari.

La presentazione si è chiusa sulle note dell'Ave Maria, intonata dalla soprano Laura Colombo, evidenziando il valore culturale e storico dell’iniziativa, definita “preziosa” dagli amministratori.

L’associazione “Verdi e le sue terre Ets” ha acquisito la proprietà del Mulino di Castellazzo il 16 aprile 2026, impegnandosi nel recupero dopo anni di degrado. Il mulino, citato in documenti dal 1494 e acquistato da Giuseppe Verdi nel 1875, è cruciale per il patrimonio storico e culturale di Villanova sull’Arda. Il progetto prevede un recupero integrale, con il ripristino delle sue funzioni idrauliche e la creazione di uno spazio per la raccolta ed esposizione di documenti e testimonianze su Verdi agricoltore e amministratore pubblico.

L’associazione ha invitato chiunque a partecipare a questa “bellissima iniziativa”.

Il Mulino di Castellazzo: l'impronta imprenditoriale di Verdi

Il Mulino di Castellazzo testimonia il profondo legame di Giuseppe Verdi con la terra e la gestione agricola. Nato a Roncole Verdi il 10 ottobre 1813, il celebre compositore era un imprenditore agricolo scrupoloso e lungimirante. L’acquisto del mulino nel 1875 si inserisce in questa visione, evidenziando la sua attenzione per l’innovazione e il miglioramento delle condizioni economiche locali. Nel 1877, il Tribunale di Piacenza si pronunciò a favore di Verdi in una causa riguardante le acque del canale di Castellazzo, essenziali per l’irrigazione dei suoi campi.

La vicenda, con l’avvocato Gaetano Grandi a difesa del Maestro, conferma l’importanza strategica del mulino nel sistema produttivo agricolo della tenuta.

Il recupero del Mulino offre di riscoprire figure storiche legate a Verdi e al territorio, come Silvestro Luigi Bellingeri, figlio di Demetrio Bellingeri, fidato fattore del compositore. Questi legami sottolineano il profondo rapporto di Verdi con la sua comunità. L’iniziativa valorizza l’edificio e la memoria sociale ed economica che esso custodisce, rafforzando l’offerta culturale e turistica del piacentino e il legame con la figura internazionale di Verdi, celebre per la sua musica e per il suo impegno civico e territoriale. Le autorità auspicano che il progetto diventi un modello di recupero integrato.