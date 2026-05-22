Dal 10 settembre al 30 novembre, il Museo Provinciale di Potenza ospiterà il celebre capolavoro di Caravaggio, il 'Narciso'. L’annuncio dell’esposizione è stato dato dalla direttrice dell’Apt Basilicata, Margherita Sarli, e dal presidente della giunta regionale, Vito Bardi, durante un evento che ha visto la partecipazione di figure istituzionali di spicco: il Direttore Generale dei Musei del Ministero della Cultura, Massimo Osanna, e il direttore delle Gallerie Nazionali di Arte Antica, Thomas Clement Salomon. Questa iniziativa rappresenta un momento di grande rilievo per la città di Potenza e per l’intera regione, rafforzando il suo posizionamento culturale.

La mostra, curata da Paola Nicita e Fabrizio Carinci, si articola in diverse sezioni tematiche dedicate al narcisismo, con il 'Narciso' di Caravaggio come opera centrale, definita la “superstar” dell’esposizione. Il percorso sarà arricchito da importanti prestiti nazionali: opere di arte pompeiana da Napoli, una sezione dedicata al barocco da Genova, e contributi da Palazzo Barberini e Galleria Corsini, parte delle Gallerie Nazionali di Arte Antica. Un’installazione immersiva accompagnerà i visitatori, culminando con opere di Carlo Levi. Thomas Clement Salomon ha sottolineato come Caravaggio sia “l’artista più amato tra i grandi artisti italiani”, le cui opere sono “richieste da tutti i musei del mondo”, considerandolo “il primo pittore moderno del vero e non solo del bello”.

Questo prestito a Potenza testimonia l’attenzione del Ministero per la città. Massimo Osanna ha evidenziato il “valore straordinario” della mostra, non solo per il capolavoro presentato, ma anche per gli “spunti di riflessione” che offrirà sul mito di Narciso, che trascende i tempi, e per il suo essere un progetto di ricerca che racconta un mito e molto di più.

Un accordo strategico per la valorizzazione culturale

L’esposizione del 'Narciso' di Caravaggio si inserisce in un più ampio accordo di valorizzazione siglato tra la Regione Basilicata, l’Apt Basilicata, la Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura e le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma. L’accordo, presentato ufficialmente il 22 maggio 2026 presso il Museo Archeologico Provinciale di Potenza, mira a rafforzare la Basilicata come destinazione culturale di rilievo nazionale e internazionale.

Questa sinergia istituzionale non solo offre l’opportunità di ammirare un capolavoro di Caravaggio, ma promuove anche il patrimonio artistico locale attraverso nuove collaborazioni e progetti condivisi.

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, e il presidente della Provincia, Christian Giordano, a riprova del sostegno delle istituzioni locali. I promotori hanno dichiarato l’intenzione che questa iniziativa sia l’inizio di un ciclo di eventi culturali di più ampio respiro, con l’obiettivo di consolidare la posizione di Potenza e della Basilicata nel circuito delle grandi mostre italiane.

Il Museo Provinciale di Potenza e l'arte di Caravaggio

Il Museo Provinciale di Potenza, oggi noto come Museo Archeologico Provinciale "Michele Lacava", è un polo museale di riferimento nell’Italia meridionale, custode di una vasta collezione di reperti archeologici frutto delle campagne di scavo in Basilicata.

L’arrivo del 'Narciso' di Caravaggio si inserisce in una strategia di rilancio delle attività espositive, che punta a integrare il patrimonio archeologico del territorio con prestiti di grandi opere della storia dell’arte italiana. L’iniziativa evidenzia la vitalità culturale della città e la sua capacità di attrarre opere di rilievo internazionale grazie a un’ampia collaborazione istituzionale.

Il quadro di Caravaggio, normalmente custodito alle Gallerie Nazionali di Arte Antica a Roma, è una delle testimonianze più emblematiche della pittura seicentesca italiana e un riferimento fondamentale per la comprensione del mito nell’arte occidentale. La presenza di altre opere significative da diversi musei nazionali e la sezione conclusiva dedicata a Carlo Levi arricchiscono ulteriormente il percorso, offrendo al pubblico un racconto multidisciplinare che abbraccia il mito, la storia dell’arte e la cultura del territorio lucano.