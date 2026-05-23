Il 23 maggio 2026, Andrea Pazienza, artista complesso e voce unica del fumetto italiano, avrebbe compiuto settant’anni. La sua parabola, intensa ma breve, si concluse improvvisamente il 16 giugno 1988, a soli trentadue anni. Oggi, la sua eredità viene riletta attraverso le parole dei fratelli Michele e Mariella, che ne raccontano il “Paz” privato e l’eredità artistica custodita per decenni. Per celebrare l’anniversario, la famiglia ha lanciato il sito www.andreapazienza.com, una piattaforma che raccoglie migliaia di opere, illustrazioni, fotografie, appunti, lettere, bozzetti e materiali inediti, con l’obiettivo di renderli accessibili ai lettori di oggi e di domani.

Michele Pazienza ha evidenziato come il progetto digitale mostri le “mille facce di Andrea”, ricordando l’inclinazione dell’artista a “ingarbugliare le cose”. Per Mariella, l’archivio e la mostra sono un modo per “sentirlo vicino”, grazie alla catalogazione di un patrimonio eterogeneo che include murales e opere spesso riscoperte. I fratelli hanno ribadito la natura inafferrabile del suo genio: “Quello che ha fatto non si può racchiudere in gabbie... e noi ci divertiamo a stare così con lui”. Hanno inoltre sottolineato l’attualità dello stile e l’influenza duratura su generazioni di artisti. Michele ha ricordato il suo coraggio nel “mettersi in gioco in prima persona”, mentre Mariella ha aggiunto che “si autodefiniva una rockstar e il tempo gli sta dando ragione”.

Il percorso artistico e il nuovo archivio digitale

La biografia di Andrea Pazienza si sviluppò tra San Benedetto del Tronto, l’infanzia in provincia di Foggia e la formazione tra Pescara e la Bologna degli anni Settanta. Il padre Enrico fu il suo primo riferimento artistico. Pazienza segnò profondamente il fumetto italiano, collaborando a riviste come 'Cannibale' e 'Frigidaire'. La sua arte spaziava dall’illustrazione alla satira, con personaggi iconici come Zanardi, Pentothal e Pompeo. Tra le opere più celebri si annoverano le caricature del presidente Sandro Pertini, che gli valsero un invito al Quirinale, i manifesti per film come 'La città delle donne' di Federico Fellini e le copertine di album, tra cui 'Robinson' di Roberto Vecchioni.

Il nuovo sito web offre una vasta raccolta documentale: fotografie, interviste, poesie, articoli di giornale, lettere private e numerosi materiali inediti. La famiglia Pazienza mira così a rendere fruibile un patrimonio spesso custodito in archivi privati, valorizzandone la varietà e la straordinaria forza creativa.

La mostra 'Non sempre si muore' al MAXXI di Roma

Parallelamente al lavoro della famiglia, il MAXXI di Roma ospita, dal 24 aprile al 27 settembre 2026, l’esposizione 'Andrea Pazienza. Non sempre si muore'. Curata da Giulia Ferracci e Oscar Glioti, già ideatori del progetto 'La matematica del segno' all’Aquila, questa mostra è la seconda tappa di un percorso dedicato all’artista. L’allestimento si concentra sull’intera carriera di Pazienza, presentando centinaia di tavole, disegni, fumetti, appunti e materiali d’archivio.

Un elemento centrale è il murale monumentale (otto metri di lunghezza per due metri e mezzo di altezza) che Pazienza realizzò dal vivo nel 1987 alla Mostra d’Oltremare di Napoli. L’opera raffigura una lotta tra guerrieri e animali in un’ambientazione classica. Il suo trasferimento al MAXXI, dopo essere stato rimosso da una collocazione poco accessibile, costituisce un’importante operazione di valorizzazione. La famiglia auspica che, al rientro a Napoli, il murale trovi una collocazione museale adeguata che lo renda permanentemente visibile.

La mostra include anche sale tematiche dedicate ai personaggi iconici di Pazienza – Zanardi, Pentothal, Pompeo e le strisce su Pertini – arricchite da materiali audiovisivi.

Il percorso espositivo evidenzia la capacità dell’artista di superare i confini tra parola e immagine, in dialogo costante con la storia italiana degli anni Settanta e Ottanta.

L'eredità di Pazienza: fumetto e arte contemporanea

Secondo Maria Emanuela Bruni, presidente della Fondazione MAXXI, l’intera operazione espositiva e archivistica rappresenta un significativo riconoscimento del fumetto come linguaggio artistico. Ospitare Andrea Pazienza al MAXXI segna, per la prima volta, l’ingresso del medium fumetto nel percorso espositivo principale del museo, un passo cruciale nell’istituzionalizzazione e valorizzazione del genere in Italia.

Definita come il progetto più vasto e completo mai dedicato a Pazienza, la mostra approfondisce il rapporto tra parola e immagine, e il legame tra le sue opere, la satira politica e i movimenti di contestazione, in particolare quello del 1977.

La curatrice Giulia Ferracci ha ribadito che “le opere di Pazienza sono finestre aperte su un tempo che non vuole stare fermo… con il segno che esce sempre oltre il bordo, la parola oltre il necessario, la vita oltre il ragionevole”.

Sia la raccolta digitale sia l’esposizione romana sono strumenti essenziali per comprendere un artista difficile da definire, la cui attualità e forza innovativa continuano a ispirare generazioni di creativi, lasciando un’impronta duratura nella storia culturale italiana di fine Novecento e oltre.