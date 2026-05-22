Paul McCartney presenta il suo diciottesimo album solista, 'The Boys of Dungeon Lane', un'immersione nella sua giovinezza a Liverpool. Il disco ripercorre le prime esperienze con George Harrison e John Lennon, esplorando il contesto che lo ha formato. Brani come 'Days We Left Behind' e 'Down South' evidenziano la natura autobiografica dell'opera, evocando l'infanzia nei quartieri di Speke e Dungeon Lane. Il titolo, ha spiegato l'artista, deriva da un verso di 'Days We Left Behind', un brano che racchiude i suoi ricordi di Liverpool, legati a John Lennon e Forthlin Road, dove, nonostante la povertà, la comunità era "fantastica".

L'album è stato registrato tra Los Angeles e il Sussex durante un tour mondiale; McCartney ha suonato quasi tutti gli strumenti, richiamando il suo debutto solista del 1970, con il supporto del produttore Andrew Watt.

Genesi e collaborazioni

La genesi di 'The Boys of Dungeon Lane' risale a cinque anni fa, quando un accordo casuale con Andrew Watt diede il via al progetto. L'album si apre con 'As You Lie There'. Tra le tracce spicca 'Home to Us', un duetto con Ringo Starr, il primo brano integrale inciso dai due membri superstiti dei Beatles. McCartney ha rivelato di aver scritto la canzone sulle loro origini, ricordando il difficile quartiere di Dingle dove Ringo crebbe, un luogo che, nonostante le avversità, era "casa".

La nostalgica 'Down South', invece, rievoca i tempi dell'autostop con John Lennon e George Harrison, un'epoca in cui ci si sentiva "più sicuri". Il disco fonde sonorità dal rock dei Wings alle armonie in stile Beatles, con una narrazione guidata dalla melodia e da ricordi.

Ispirazioni e omaggi personali

La natura personale e artigianale del progetto è sottolineata dalla scelta di McCartney di suonare gran parte degli strumenti. L'album è un viaggio nel passato: "Questo era molto Liverpool per me, ma anche giorni che abbiamo lasciato alle spalle. Ognuno li ha". 'Ripples in a Pond' è una canzone d'amore per la moglie Nancy Shevell. L'artista omaggia la resilienza dei suoi genitori durante la guerra: "Mio padre faceva il vigile del fuoco durante i bombardamenti, mia madre era infermiera e ostetrica.

Ma hanno tirato avanti, dovevano". Il repertorio include brani di fantasia come 'Mountaintop', ispirata al Glastonbury Festival, e tracce nate durante i lockdown. Il titolo dell'album è legato a Dungeon Lane, luogo di promesse e "codici segreti" dell’amicizia con John Lennon.

L'eco di Liverpool e l'eredità dei Beatles

Il valore affettivo e narrativo dei luoghi dell'infanzia pervade il disco. La Liverpool di Forthlin Road e Dungeon Lane, seppur segnata da privazioni, è la matrice della creatività di McCartney. La presentazione dell'album negli Abbey Road Studios, simbolo della storia dei Beatles e teatro di incisioni storiche come 'Love Me Do' e 'Strawberry Fields Forever', rafforza il legame. La scelta di suonare quasi ogni strumento in prima persona rimarca la volontà di restituire autenticità ai ricordi.

Brani come 'Days We Left Behind' evocano un passato condiviso, dove ognuno conserva giorni "lasciati alle spalle". L'album, che segue progetti come la docuserie 'Get Back' e il singolo 'Now and Then', riflette su ciò che precedeva la Beatlemania.

'The Boys of Dungeon Lane' si rivela un'opera che fonde autobiografia e finzione, stili diversi e una dimensione emotiva. È il tributo di un artista che, guardando indietro, narra e onora le radici della propria storia e la magia di un'epoca in cui erano ancora e solo "The Boys of Dungeon Lane".