Nel 2027 sarà pubblicato il romanzo “Connie”, scritto da Adriana Trigiani, autrice già nota per “Big Stone Gap”. L’annuncio, diffuso da Penguin Random House, segna un nuovo e significativo sviluppo nell’universo letterario de Il Padrino. Il romanzo, che ha ricevuto l’autorizzazione dagli eredi di Mario Puzo, racconterà la parabola di Connie Corleone, figura resa celebre al grande pubblico dall’interpretazione di Talia Shire nella trilogia cinematografica diretta da Francis Ford Coppola. Connie, unica figlia femmina di Vito Corleone, assume una dimensione centrale in questa nuova opera.

Adriana Trigiani ha dichiarato che “Connie è un romanzo su una donna che lavora per forgiare la propria strada in un mondo che aveva già deciso il suo destino”. L’autrice ha aggiunto un monito: “Chi ha sottovalutato Don Vito Corleone e Michael Corleone lo ha fatto a suo rischio e pericolo. Lo stesso varrà per Connie Corleone”. L’iniziativa editoriale è nata dopo che gli eredi di Puzo, in particolare Anthony Puzo, hanno contattato Trigiani. Questo è avvenuto a seguito della pubblicazione di un suo saggio su Substack, nel quale l’autrice lamentava la scarsa conoscenza delle donne della famiglia Corleone. Anthony Puzo ha evidenziato: “Stavamo cercando qualcuno che raccontasse la storia da una nuova prospettiva – Adriana è rimasta sbalordita quando le ho detto che il personaggio di Vito Corleone… era basato su mia nonna.

Abbiamo parlato di come le donne gestivano entrambe le nostre famiglie, ma dietro le quinte. La visione di Adriana sulla vita di Connie ci ha lasciati senza parole. Sono molto contento ed entusiasta di averla a bordo”.

Connie Corleone: un ruolo centrale nella saga

Connie Corleone rappresenta una figura di rilievo nella saga originaria de Il Padrino, sia nei romanzi di Mario Puzo sia nei film diretti da Francis Ford Coppola. Nell’arco narrativo delle opere originali, Connie attraversa una trasformazione profonda, evolvendo da giovane e spesso marginalizzata figlia di Vito Corleone a donna capace di affermare un proprio ruolo all’interno della famiglia. La nuova opera di Adriana Trigiani si concentra proprio su questo percorso, dandole voce e autonomia in un contesto storicamente dominato da figure maschili.

L’eredità de Il Padrino, con i suoi romanzi tradotti in decine di lingue e la saga cinematografica considerata una delle più influenti della storia del cinema, continua così ad arricchirsi di nuovi punti di vista. L’inclusione della prospettiva femminile, finora mai approfondita in modo organico all’interno dell’universo Corleone, rappresenta una svolta che molti appassionati del genere hanno accolto con particolare interesse.

Adriana Trigiani e il progetto degli eredi Puzo

Adriana Trigiani si è affermata negli Stati Uniti grazie a romanzi che esplorano le dinamiche familiari e le storie di donne forti e resilienti. La scelta degli eredi di Mario Puzo di affidarle una narrazione così cruciale è stata maturata dopo aver letto il suo approfondimento dedicato proprio alle donne della saga sul canale Substack.

Anthony Puzo ha raccontato lo stupore dell’autrice quando ha rivelato che Vito Corleone era stato ispirato dalla propria nonna, sottolineando l’importanza delle figure femminili, spesso centrali nella gestione familiare, ma rimaste in secondo piano.

Il romanzo “Connie” offre una narrazione inedita, inserendosi nella memoria culturale legata all’opera di Puzo e Coppola, coinvolgendo sia lettori storici sia nuove generazioni. L’iniziativa editoriale sottolinea anche una crescente attenzione verso storie che portano alla luce la complessità e la forza delle protagoniste femminili, offrendo così un’ulteriore chiave di lettura alla celebre saga letteraria e cinematografica.