Il Museo Nacional del Prado di Madrid ha inaugurato il 23 maggio 2026 la mostra "A la manera de Italia. España y el gótico mediterráneo (1320‑1420)", un'ampia esplorazione delle relazioni artistiche tra l’Italia del Trecento e la Spagna pre-rinascimentale. Curata da Joan Molina Figueras, responsabile della collezione di pittura europea fino al 1500 del Prado, l’esposizione raccoglie oltre cento opere – tra dipinti, sculture, codici miniati, oreficerie, tessuti e ricami – provenienti da 31 istituzioni spagnole e 25 straniere. L'allestimento si distingue per l'impatto visivo dei fondi oro e blu, con pareti scure appositamente pensate per intensificare la luminosità delle opere sacre medievali.

Molti dei capolavori esposti sono stati restaurati per l’occasione, prestiti eccezionali da chiese, conventi e cattedrali dove erano custoditi da oltre seicento anni. I laboratori del Prado hanno restituito lucentezza ai colori e ai fondi dorati, creando, secondo il direttore Miguel Falomir, un “effetto quasi magico” nei panneggi di santi e Madonne. Tra le opere restaurate spiccano il "Retablo de San Marco y San Aniano" dalla basilica di Santa Maria de la Seu di Manresa e il polittico della "Vergine del Latte" dalla cattedrale di Córdoba. La mostra, sostenuta da BBVA, sarà visitabile fino al 20 settembre 2026.

Le radici del dialogo artistico tra Italia e Spagna

Il percorso curatoriale segue il filo degli scambi artistici facilitati dalle rotte mediterranee e dalla presenza di corti influenti, come quella papale ad Avignone.

I modelli del Trecento italiano, rappresentati da maestri quali Giotto, Duccio, Simone Martini, Ambrogio Lorenzetti, Gherardo Starnina, Lupo di Francesco e Barnaba da Modena, furono assimilati e reinterpretati dagli artisti della Corona d’Aragona, Castiglia e Maiorca. Tra questi emergono figure come Ferrer e Arnau Bassa, i fratelli Serra, Pedro de Córdoba e Miquel Alcañiz. Essi fusero il naturalismo senese con il gotico francese e influenze bizantine, dando vita a un linguaggio visivo originale e sofisticato.

L'oro come esperienza visiva e la riscoperta del gotico

Secondo Joan Molina Figueras, il retablo si trasforma nelle mani degli artisti iberici in un’“esperienza visiva e simbolica unica”, dove l'oro viene lavorato per assorbire e riflettere la luce in base alla prospettiva dello spettatore.

L’allestimento valorizza anche l’aspetto materico delle opere: la lavorazione della foglia d’oro e la varietà dei materiali impiegati, inclusi azzurri e rossi brillanti, smentiscono il mito di un’arte medievale spagnola intrinsecamente oscura, rivelandone la straordinaria luminosità e ricchezza policroma.

Opere emblematiche e influenze reciproche

Tra le opere più significative, spicca il "Retablo de San Julián y San Aniano" dei fratelli Pere e Jaume Serra, notevole per la rara rappresentazione di Cristo completamente nudo, che accentua la sofferenza. Un altro pezzo di rilievo è la "Madonna dell’Umiltà" di Gherardo Starnina, tavola a tempera e foglia d’oro prestata dall’Università di Cleveland.

Questa opera testimonia il percorso dell’artista toscano, che soggiornò tra Castiglia e Aragona, lavorando per le corti e assimilando nuove esperienze prima di tornare a Firenze, dove importò nel Quattrocento elementi del gotico appresi in Spagna.

La mostra si conclude con una riflessione sul reciproco influsso tra le due aree: non solo l’Italia quale modello, ma anche la “maniera di Spagna” che ha contribuito a innovare linguaggi e tecniche oltremare. Questo capovolgimento concettuale è valorizzato negli ultimi ambienti espositivi, come sottolineato dal curatore, che ha dedicato tre anni allo studio e all’organizzazione di questo ambizioso progetto. L’iniziativa offre al pubblico europeo una nuova prospettiva sulla complessità degli incroci artistici del Mediterraneo medievale e sulla dinamicità dei rapporti tra Spagna e Italia prima della svolta rinascimentale.