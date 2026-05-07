Il Premio Nonino celebra i suoi cinquant'anni con un evento speciale l'11 maggio 2026, alle ore 18, presso l'Istituto Italiano di Cultura di Parigi. L'appuntamento riunirà esponenti culturali e artistici internazionali per approfondire i temi del rispetto della terra e dell’essere umano. Saranno presenti Antonio Calbi, direttore dell'Istituto, Giannola Nonino, presidente della Nonino Distillatori, con Antonella, Cristina ed Elisabetta Nonino. Tra gli ospiti: il poeta siriano Adonis, l'architetta palestinese Suad Amiry, il diplomatico e scrittore francese Dominique de Villepin, la poetessa statunitense Jorie Graham, lo scrittore franco-libanese Amin Maalouf, la regista francese Ariane Mnouchkine, il filosofo Edgar Morin e la sociologa economista Silvia Pérez‑Vitoria.

Istituito nel 1975 da Giannola e Benito Nonino, il Premio Nonino Rist d'Aur - Barbatella d'Oro ha legato tradizione e innovazione. Nasceva per "stimolare, premiare e far ufficialmente riconoscere gli antichi vitigni autoctoni friulani in via di estinzione" e valorizzare la civiltà contadina. Da iniziativa locale, in cinquant'anni si è evoluto in piattaforma culturale globale, affermandosi come riferimento internazionale e anticipando per sei volte le scelte del Premio Nobel. Premiati poi Nobel: Rigoberta Menchú, V.S. Naipaul, Mo Yan, Peter Higgs.

Volume celebrativo e nuova fase biennale

Durante la serata, sarà presentato in anteprima un volume curato da Antonella Nonino, che ripercorre i cinquant'anni del Premio.

Il libro raccoglie testi, immagini e testimonianze delle personalità della "Grande Famiglia del Premio": Ermanno Olmi, Leonardo Sciascia, Mario Soldati, Claude Lévi‑Strauss, Peter Brook, Jorge Amado, Altan, Claudio Abbado, Chimamanda Ngozi Adichie e Giorgio Parisi, e i membri dell'attuale giuria (Antonio Damasio, John Banville, Mauro Ceruti, Claudio Magris, Norman Manea).

L'incontro a Parigi includerà un momento conviviale con cocktail a base di Grappa e Amaro Nonino Quintessentia®. La celebrazione segna l'avvio di una nuova fase: dal 2026, il Premio Nonino sarà biennale, con strategia internazionale e dialoghi/eventi nelle principali istituzioni culturali europee e mondiali. Nato a Percoto, in Friuli, da una realtà familiare legata a distillazione e tutela delle tradizioni agricole locali, il Premio Nonino si è evoluto sotto la guida di Giannola e, fino al 2024, di Benito Nonino, favorendo l'incontro tra radici storiche e innovazione culturale. L'edizione 2026 a Parigi, per il cinquantesimo anniversario, è un nuovo punto di partenza per una piattaforma saldamente radicata nel panorama internazionale, fedele ai suoi valori originari.