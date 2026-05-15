Il regista iraniano Asghar Farhadi, due volte premio Oscar, ha partecipato al Festival di Cannes il 15 maggio 2026, presentando il suo nuovo film, 'Histoires Parallèles'. Durante la conferenza stampa, Farhadi ha espresso profonda indignazione e dolore per i tragici eventi che hanno colpito l'Iran, condannando fermamente le morti causate sia dalle proteste interne che dalle azioni belliche e dalle esecuzioni. Ha dichiarato: “Negli ultimi mesi, mentre ero nella post produzione di Histoires Parallèles, sono accaduti due eventi tragici in Iran. Ero a Teheran la scorsa settimana e porto con me l’angoscia di quegli eventi.

Uno è stata la morte di tanti innocenti, anche molti bambini nella guerra, e prima di quello i moltissimi innocenti massacrati mentre stavano manifestando. Questi due eventi sono molto dolorosi e non saranno mai dimenticati”.

Il cineasta ha preso una posizione netta contro le violenze, sottolineando che “prendere posizione, esprimere indignazione per la morte di civili nella guerra non vuol dire essere a favore dell’uccisione dei dimostranti; allo stesso tempo mostrare empatia per persone uccise nelle dimostrazioni non vuole dire che non si può provare dolore per quelle morte sotto le bombe”. Farhadi ha ribadito con forza: “Tutte queste morti sono un crimine, sotto nessuna circostanza posso giustificare l’uccisione di persone in guerra, nelle esecuzioni o il massacro di persone che protestano.

È estremamente crudele e tragico vedere che nel mondo di oggi, nonostante il progresso, ci svegliamo ogni giorno con notizie di persone uccise senza senso”.

L'impegno civile di Farhadi e la situazione in Iran

Nel corso del Festival, Farhadi ha annunciato la sua decisione di non girare più film in Iran finché il sistema produttivo richiederà autorizzazioni governative. “Non mi sottometterò più al sistema di produzione iraniano”, ha affermato. Questa scelta rappresenta un gesto significativo nel contesto attuale, caratterizzato da repressione e violenze contro manifestanti e dissidenti. Il regista ha inoltre condannato apertamente sia l’attacco degli Stati Uniti contro il suo Paese, sia le esecuzioni sommarie operate dal regime di Teheran, evidenziando come la morte di civili sia un crimine inqualificabile, indipendentemente dal contesto.

La sua posizione si inserisce in un acceso dibattito internazionale sulla libertà d’espressione e i diritti umani. L'intervento di Farhadi a Cannes ha offerto una piattaforma per dare voce a coloro che in Iran subiscono le dirette conseguenze di scelte repressive e conflitti. Il Festival di Cannes, da sempre vetrina per il cinema d’autore, si conferma così un luogo di riflessione sulle urgenze politiche globali.

'Histoires Parallèles': il nuovo film tra finzione e realtà

'Histoires Parallèles', presentato in concorso a Cannes 2026, segna una nuova fase artistica per Farhadi. Il film vanta un cast di star francesi come Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel e Pierre Niney. Ambientata a Parigi, l’opera esplora il rapporto ambiguo tra finzione e realtà attraverso la storia di una scrittrice che trae ispirazione dalla vita dei suoi vicini per il proprio romanzo.

Questo espediente narrativo, in linea con lo stile del regista, confonde i confini tra i due piani, immergendo lo spettatore nelle sfumature morali e psicologiche dei personaggi.

Questo lavoro riflette il distacco del regista dalle restrizioni produttive in patria, sottolineando la sua volontà di esprimersi liberamente in un contesto europeo. La presenza di 'Histoires Parallèles' al Festival non è solo un evento cinematografico, ma anche un momento cruciale per l’affermazione dei valori civili e della libertà di creazione artistica. Attraverso la sua opera, Farhadi riafferma l’urgenza di non tacere di fronte alle violazioni dei diritti fondamentali, sia in Iran che nei contesti di conflitto internazionale.