Il Teatro Valle di Roma è pronto a riaprire le sue porte al pubblico il 16 ottobre 2026, dopo un periodo di chiusura durato dodici anni. Questo storico spazio culturale della capitale ha subito un esteso intervento di restauro e una riconversione funzionale che lo posiziona ora come il nuovo "centro del contemporaneo". Questa innovativa destinazione mira a unire la valorizzazione della sua memoria storica con l'apertura ai linguaggi attuali delle arti sceniche.

La tanto attesa riapertura è stata annunciata durante una conferenza stampa tenutasi nella Sala delle Bandiere del Campidoglio, alla presenza delle istituzioni cittadine e della direttrice artistica Monica Capuani.

Valentina Valentini, presidente della Fondazione Teatro Valle, ha sottolineato l'ambizione del teatro: "Il Valle si propone come luogo di sperimentazione e innovazione, non solo ripartendo dalla sua storia ma aprendosi a tutte le forme dell’arte contemporanea". Gli eventi inaugurali vedranno protagonisti due figure di spicco della scena artistica italiana: Mimmo Paladino realizzerà un'installazione site-specific, mentre Paolo Poli porterà in scena uno spettacolo di nuova produzione.

I complessi lavori di restauro, finanziati in parte con fondi pubblici e integrati da interventi privati, hanno riguardato la messa in sicurezza della struttura, l'adeguamento agli standard di accoglienza e la revisione degli impianti tecnici.

Particolare attenzione è stata dedicata al mantenimento delle decorazioni storiche dell'edificio, incluso il soffitto affrescato ottocentesco. Il progetto prevede inoltre l'apertura di nuove residenze artistiche, la programmazione di festival multidisciplinari e una stretta collaborazione con i quartieri circostanti, favorendo l'incontro tra cittadini, artisti e ricercatori.

Un patrimonio storico che guarda al futuro

Fondato nel 1726, il Teatro Valle è tra i più antichi di Roma e d'Italia. Riconosciuto per la qualità della sua programmazione fin dall'Ottocento, ha ospitato le prime opere di autori come Goldoni e Pirandello e numerose prime assolute di drammaturghi contemporanei. Dopo una lunga fase di crisi e il successivo abbandono degli spazi, protrattosi dal 2014, la rinascita del Valle intende rilanciare il suo ruolo centrale nel panorama teatrale nazionale.

Il nuovo progetto coinvolge anche il rinnovamento della programmazione, con una forte attenzione alla partecipazione dei giovani e delle comunità locali, anche attraverso percorsi educativi e laboratori aperti.

Il Teatro Valle: cuore pulsante nel centro di Roma

Il Teatro Valle sorge in via del Teatro Valle, nel cuore del centro storico di Roma, a pochi passi da Piazza Navona. La sala, a ferro di cavallo e con una capienza di circa 700 posti, è stata oggetto nel tempo di diversi restauri e adeguamenti strutturali. L'edificio conserva ancora oggi molti degli elementi architettonici originali, come il sipario e le decorazioni lignee, che testimoniano la ricchezza e la stratificazione storica del luogo.

Grazie alla sua posizione strategica e alle nuove strategie culturali, il Valle intende diventare un punto di riferimento non solo per la scena artistica cittadina, ma anche per la partecipazione attiva degli abitanti del quartiere e dei visitatori.