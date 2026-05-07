Il tour estivo “Genesis – One Night with the Orchestra” porta il suo acclamato spettacolo di rock sinfonico nelle principali arene italiane, dopo aver registrato un doppio sold-out all’Auditorium della Nuvola di Roma. Questo evento celebra la musica dei Genesis con una formula innovativa che unisce la potenza del rock alla raffinatezza della musica classica, coinvolgendo cento artisti sul palco, tra cui spiccano i talenti di Nick D’Virgilio e Martin Levac, con la narrazione d’autore di Carlo Massarini.

L’incontro tra rock e sinfonia

Lo spettacolo si distingue per non essere una semplice tribute band, ma una vera e propria opera che reinterpreta i brani dei Genesis in una chiave sinfonico-rock originale e coinvolgente.

Questa fusione è resa possibile dalla Nova Amadeus Rock Symphonic Chorus and Orchestra, un ensemble di sessanta elementi magistralmente diretti dal Maestro Stefano Sovrani, affiancati da sedici coristi, tra cui la notevole voce di Giorgia Andreozzi. A completare l’esperienza sonora è una band elettrica di altissimo profilo, che garantisce un’esecuzione potente e fedele allo spirito rock. La line-up internazionale vanta musicisti di calibro mondiale, assicurando autenticità e statura all’evento.

I protagonisti sul palco

Tra i nomi di spicco, Nick D’Virgilio, già batterista dei Genesis per l’album ‘Calling All Stations’ e figura centrale degli Spock’s Beard, è riconosciuto come uno dei migliori batteristi a livello globale.

Al suo fianco, il cantante e batterista canadese Martin Levac offre un’interpretazione di Phil Collins di sorprendente fedeltà, sia per il timbro vocale che per l’impostazione strumentale, ricreando con maestria gli iconici Drum Duets insieme a D’Virgilio. La loro presenza combinata rende lo spettacolo un’esperienza unica e imperdibile per gli appassionati della musica dei Genesis.

Il tour italiano e la narrazione d’autore

Dopo aver affascinato il pubblico in Portogallo e Spagna, il tour approda in Italia con quattro tappe esclusive in alcune delle più prestigiose location estive. Gli appuntamenti sono fissati a Milano (Teatro Arcimboldi), Roma (Cavea dell’Auditorium Parco della Musica), San Pancrazio Salentino (Forum) e Napoli (Arena Flegrea).

A guidare il pubblico in questo viaggio musicale e culturale è Carlo Massarini, l’iconico “Mr. Fantasy”, la cui narrazione autorevole arricchisce lo spettacolo con aneddoti e approfondimenti sulla storia e l’universo dei Genesis, trasformando il concerto in un’esperienza immersiva e ricca di significato. Il successo di questo innovativo format ha già aperto la strada a futuri progetti, con un nuovo evento dedicato ai Queen in programma per il 2027, che si terrà sempre alla Nuvola di Roma.