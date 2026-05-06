È stata presentata al Caffè Illy dei Giardini Reali di Venezia la nuova Illy Art Collection, una serie di quattro tazzine reinterpretate e trasformate in vere e proprie opere d’arte da altrettanti artisti di fama internazionale: l’irlandese Alice Maher, la camerunese Werewere Liking, la sudafricana Thania Petersen e il britannico di origini bengalesi Mohammed Z. Rahman.

Per l’azienda triestina, main sponsor della Biennale Arte 2026, si tratta di una tradizione ormai consolidata. L’edizione di quest’anno si lega al tema della manifestazione, "In Minor Keys", scelto da Koyo Kouoh.

Le tazzine esplorano il "fil rouge" che unisce arte e quotidianità, trasformando un oggetto d’uso comune in uno spazio di espressione e racconto. La presentazione è stata accompagnata da una suggestiva performance: alcune tazzine in versione oversize, realizzate a mano da maestri artigiani, hanno attraversato i canali veneziani per poi essere collocate in Riva Ca’ di Dio, dando vita a un’installazione visibile al pubblico fino al 10 maggio.

"La Illy Art Collection 'In Minor Keys' celebra la capacità dell'arte di entrare nella vita quotidiana, regalando emozioni nuove - ha dichiarato l'ad di Illycaffè, Cristina Scocchia -. La collaborazione con i quattro artisti di generazioni e culture diverse che l'hanno firmata è stata per noi fonte di crescita e ispirazione, e Venezia rappresenta il palcoscenico ideale per presentare questa sinfonia creativa".