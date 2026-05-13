A Bucchianico, in provincia di Chieti, l'Abruzzo si trasforma in un angolo di Terra di Mezzo grazie all'ingegno e alla passione di Nicolas Gentile. Pasticcere e geologo, Gentile ha dato vita a un progetto straordinario: la creazione della “Contea Gentile”, un villaggio interamente ispirato all'universo de ‘Il Signore degli Anelli’. Questa iniziativa è nata dopo che Gentile ha affrontato una grave malattia, spingendolo a trasformare la sua profonda passione per il fantasy in una realtà tangibile. Nel 2018, ha acquistato il terreno dove oggi sorgono case scavate nella collina, caravan dei nani e boschi incantati, elementi che richiamano fedelmente le descrizioni tolkieniane.

Un sogno collettivo che prende forma

La “Contea Gentile” è molto più di un semplice omaggio all'opera di Tolkien; è un vero e proprio progetto comunitario che ha saputo coinvolgere centinaia di persone. Attraverso l'organizzazione di eventi tematici e raccolte fondi, Gentile ha trasformato la sua visione personale in un'esperienza condivisa e partecipata. L'eco di questa singolare iniziativa ha raggiunto anche la scena internazionale, conquistando il sostegno di figure di spicco come gli attori Elijah Wood e Sean Astin, noti per aver interpretato rispettivamente Frodo e Sam nella celebre saga cinematografica. Gentile stesso spiega che la sua motivazione principale è il desiderio di “vivere una vita fantastica nel modo più semplice possibile”, trovando ispirazione nelle parole del saggio Gandalf: “Tutto ciò che possiamo decidere è cosa fare con il tempo che ci viene concesso”.

Dall'Abruzzo al grande schermo: la Contea e il turismo

Il percorso di realizzazione della “Contea Gentile” è stato documentato nel film ‘Bentornato a casa – La Contea Gentile’, disponibile sulla piattaforma Prime Video, che testimonia come la fantasia possa concretizzarsi in un luogo reale e visitabile. Il villaggio è rapidamente diventato una meta ambita per il turismo fantasy, attirando visitatori da ogni parte d'Italia desiderosi di immergersi nelle atmosfere evocative della Terra di Mezzo. Questa affluenza ha contribuito in modo significativo al rilancio del turismo locale, offrendo un'esperienza unica e coinvolgente. La comunità della Contea si arricchisce continuamente della presenza di altri appassionati, come Vittorio da Varese, che partecipano attivamente agli eventi, spesso indossando costumi ispirati ai personaggi della saga, rendendo il luogo un vivace punto di incontro e condivisione per tutti gli amanti del genere.

Nicolas Gentile: l'imprenditore visionario

Nicolas Gentile si distingue come un imprenditore abruzzese la cui attività di pasticcere si affianca a un notevole impegno nella promozione del territorio attraverso iniziative originali e creative. La sua incondizionata passione per il mondo del fantasy, unita a una straordinaria determinazione nel portare a compimento la “Contea Gentile”, lo ha reso una figura di riferimento non solo per la comunità locale ma anche per l'ampia platea di fan de ‘Il Signore degli Anelli’, dimostrando come un sogno possa trasformarsi in un motore di sviluppo e aggregazione.