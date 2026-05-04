Il 28 maggio arriva nelle sale italiane “A War on Women”, il documentario di Raha Shirazi sull'insurrezione femminile iraniana. Il film rivela una resistenza delle donne in Iran maturata in oltre quarant’anni di lotte contro restrizioni e repressioni, non improvvisa. Attraverso interviste, archivi e immagini inedite girate in Iran, la pellicola traccia il percorso di sette donne, dalle contestazioni del velo (post-1979) alle proteste delle giovani che rischiano la vita.

Il documentario evidenzia la continuità della resistenza al regime teocratico.

Le donne, bersaglio costante della Repubblica Islamica, hanno affrontato prigionia, tortura ed esilio. In risposta a questa repressione, le loro voci sono cresciute, diventando "più forti, più consapevoli e più unite". Il film delinea la trasformazione della protesta: dalla difesa deidiritti al rafforzamento della consapevolezza collettiva.

Le protagoniste della resistenza e l'apartheid di genere

Il lavoro di Raha Shirazi ripercorre le storie di figure di spicco: l’attrice Golshifteh Farahani, l'ex ministra Mahnaz Afkhami e l’attivista Masih Alinejad. Ognuna ha reso visibile la battaglia delle donne iraniane contro l'apartheid di genere. Il film evidenzia il legame tra storia personale e nazionale, illustrando come togliersi il velo sia diventato un potente simbolo di resistenza e sventolarlo una bandiera di libertà.

L’analisi storica di Shirazi prende avvio dal periodo pre-Rivoluzione islamica, con una condizione femminile diversa. Dopo il 1979, con l’introduzione di teocrazia e leggi islamiche, le libertà delle donne sono state sistematicamente ridotte. Il tragico caso di Mahsa Amini (2022), deceduta per violazione del velo, ha catalizzato nuove proteste e il potente coro di “Donna, Vita, Libertà”, documentato con testimonianze e cori.

Archivio, memoria e la forza delle voci femminili

Il film di Raha Shirazi costruisce la narrazione attraverso archivi e interviste, integrando documenti dalla nascita della Repubblica Islamica alle recenti manifestazioni. Le immagini inedite girate in Iran raccontano repressione subita e strategie di sopravvivenza delle attiviste.

Le storie personali delle sette donne fungono da filo conduttore per comprendere l’evoluzione di una resistenza che ha saputo mutare volto e linguaggio, mantenendo la sua forza.

Il documentario acquista rilevanza oggi, con l’attenzione internazionale sul contesto iraniano. La storia di chi ha sfidato i codici del regime assume valenza significativa, trasformandosi in monito e ispirazione per battaglie civili e politiche. La necessità di ampio sostegno per la libertà in Iran rimane fondamentale, come sottolineato dal film tramite le voci dei protagonisti: il bisogno di “liberare l’Iran” unisce la memoria dei soprusi e la speranza in un cambiamento reale.