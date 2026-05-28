Dal 29 maggio al 14 giugno 2026, la ArtEX Workshop Gallery di Todi, nello spazio Nido dell’Aquila, presenta la mostra fotografica intitolata "Interpreting Landscapes. Another Italy" di Giulio d'Ercole. L'esposizione raccoglie quaranta immagini di grande formato che esplorano i paesaggi di Trentino-Alto Adige, Toscana, Umbria e Puglia, offrendo una prospettiva inedita e profonda sui territori italiani. L'inaugurazione ufficiale è prevista per venerdì 29 maggio alle ore 18:30, con la partecipazione dell'artista e della curatrice Diana Daneluz. L'ingresso è libero e la mostra è visitabile ogni venerdì, sabato e domenica, dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 19:00, presso la sede di via Paolo Rolli 12, nel cuore storico di Todi.

Questa è la decima mostra personale di d'Ercole e la seconda ospitata dalla ArtEX. La curatrice Diana Daneluz la descrive come «anche una mostra politica, un atto di resistenza contro la banalizzazione del vedere». D'Ercole, infatti, «non semplifica, rallenta», invitando il pubblico a «sospendere l’automatismo del conoscere e riconoscere i luoghi per tornare all’esperienza, più rara e necessaria, del guardare davvero». L'autore rifiuta la facile retorica della "cartolina" o la visione turistico-celebrativa, restituendo ai territori ritratti la loro complessità, fatta di atmosfere e tensioni simboliche. Gli scatti non intendono offrire «scenari da consumare» ma piuttosto «luoghi da abitare con lo sguardo», elevando il paesaggio a spazio di rivelazione più che di mera decorazione.

L'approccio artistico e la ricerca del "disvelamento"

Le quaranta fotografie di Giulio d’Ercole esposte a Todi trascendono l'estetica tradizionale del paesaggio italiano. L'obiettivo è evitare i cliché visivi e cogliere aspetti meno immediati o noti, mettendo in risalto la qualità della luce, dell'aria e la relazione intima tra territorio e osservatore. Le immagini tracciano un percorso sensoriale e riflessivo attraverso le quattro regioni, offrendo uno spaccato dello "spirito dei luoghi" distante dalla semplice celebrazione visiva. L'approccio dell'autore rallenta l'osservazione, invitando chi guarda a interrogarsi sul rapporto tra paesaggio e identità, tra rappresentazione e realtà. La selezione delle regioni coinvolte sottolinea la volontà di restituire la pluralità delle atmosfere italiane, ampliando lo spettro narrativo solitamente associato ai paesaggi iconici.

D'Ercole sceglie di fissare momenti in cui il paesaggio «si disvela», attendendo l'attimo in cui la scena rivela la propria essenza profonda. Si tratta di una ricerca visiva attenta alla componente narrativa degli elementi naturali, che assume il paesaggio come «scrigno di stupore e fonte di domande», come evidenziato dalla curatrice. Il percorso di visita, strutturato su orari precisi, consente ai visitatori di vivere un'esperienza immersiva e contemplativa, pienamente coerente con la filosofia artistica dell'autore.

Giulio d'Ercole: un profilo tra fotografia e documentarismo

Nato a Roma nel 1961, Giulio d'Ercole è un fotografo e documentarista con una solida formazione umanistica, perfezionata attraverso studi in scriptwriting alla UCLA e broadcasting alla New York University.

Ha lavorato come produttore per Rai Corporation a New York e ha realizzato numerosi progetti per agenzie delle Nazioni Unite e organizzazioni non governative in Africa, fondando la Canvas Africa Productions. Rientrato stabilmente in Italia nel 2014, insegna fotografia al Pantheon Institute of Technology and Design di Roma e ha fondato Rome Photo Fun Tours, un'iniziativa dedicata all'esperienza fotografica approfondita della capitale. Dal 2022 risiede a Todi, dove prosegue la sua ricerca artistica, focalizzata sul paesaggio e sul ritratto documentario, con un approccio che privilegia il momento paziente della rivelazione.

La ArtEX Workshop Gallery di Todi, diretta da Diana Daneluz, conferma con questa mostra il proprio ruolo di spazio dedicato alla fotografia d'autore e alla valorizzazione di linguaggi contemporanei.

La scelta di ospitare nuovamente una personale di d'Ercole testimonia l'interesse della galleria per progetti che pongano in dialogo paesaggio, identità e visione etica, puntando sull'approfondimento e sulla sperimentazione dei codici visivi. La mostra si inserisce così nella ricca programmazione culturale di Todi, città attiva nella promozione di iniziative artistiche legate alla riscoperta del territorio e del suo patrimonio paesaggistico.