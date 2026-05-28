Prende il via il tour estivo di Irene Grandi, intitolato "Fiera di me 2026", che porterà l'artista fiorentina in giro per l'Italia. Un appuntamento di particolare rilievo è fissato per mercoledì 8 luglio, quando la cantante sarà protagonista al Teatro Romano di Fiesole nell’ambito dell’Estate Fiesolana. Questo evento celebra i suoi trent’anni di carriera, un traguardo che Grandi ha commentato con emozione durante la presentazione a Firenze.

“Sono contentissima, alla fine con il mio repertorio è la prima volta che vado a Fiesole”, ha dichiarato Irene Grandi, ricordando le sue precedenti esibizioni sul palco fiesolano, avvenute solo con progetti diversi, come il duo con Stefano Bollani e la sua incursione nel blues.

L’artista ha sottolineato il valore personale di questa data: “Suonare a Fiesole era uno dei miei sogni nel cassetto. Si vede che non era ancora il momento, doveva maturare. Ora è arrivato”. Il titolo del tour, "Fiera di me 2026", riflette una nuova consapevolezza acquisita con l’esperienza e l’età. “Una fierezza che si conquista proprio con l’età. Io ho sempre guardato in avanti quando ero giovane. Con il trentennale è un po' la prima volta che veramente mi sono soffermata a vedere cosa ho fatto”, ha spiegato la cantante.

Il concept del concerto: un viaggio musicale e collaborazioni illustri

Il concerto è stato concepito da Irene Grandi come un vero e proprio viaggio attraverso il suo percorso musicale.

L’artista ha riunito circa quaranta canzoni, presentandole come un unico grande racconto, quasi un "film" della sua carriera. “Ci sono una quarantina di canzoni dentro a questo concerto, anche unite l’una all’altra, come se fossero un po’ un film, un viaggio. Anche con tanti medley, canzoni unite che ci siamo divertiti a costruire, riarrangiandole”, ha rivelato. La scaletta include brani nati dalle sue più importanti collaborazioni, da Pino Daniele a Vasco Rossi e Francesco Bianconi, oltre a numerosi riferimenti agli artisti fiorentini che hanno segnato gli esordi della sua carriera. Non mancheranno, inoltre, le canzoni tratte dal suo ultimo album, “Oro e rosa”.

Per la tappa di Fiesole, è prevista una speciale apertura affidata a una giovane promessa della musica italiana, Jole.

“A Fiesole ci sarà Jole, appena uscita con il suo primo lavoro discografico. È anche stata autrice di uno dei brani del mio nuovo album 'Colorado', bellissimo, in cui c'è tra l’altro un ‘featuring’ di Carmen Consoli”, ha annunciato Grandi. Questa scelta rappresenta un gesto di gratitudine e un modo per l’artista di supportare le nuove generazioni, replicando l’aiuto ricevuto ai suoi inizi: “È un modo per ringraziare coloro che mi hanno aiutato all’epoca, quando ero una ragazzina. Adesso sono io a dare una piccola spinta a una giovane artista”.

Le date del tour “Fiera di me 2026” in tutta Italia

Oltre all’atteso appuntamento a Fiesole, il tour "Fiera di me 2026" toccherà diverse città italiane.

Le prime date confermate includono: il 17 maggio a Forlì (Festival Romagna in Fiore), il 7 giugno a Campobasso, il 25 giugno a Rieti, il 28 giugno a Carrara. Dopo la data fiesolana dell’8 luglio, Irene Grandi sarà il 15 luglio a Finale Ligure, il 15 agosto a Montesilvano, il 19 agosto a Benetutti e, infine, il 13 settembre a Marconia di Pisticci. Il calendario è in costante aggiornamento, con la possibilità di nuove tappe che verranno annunciate.

Questa tournée offre al pubblico un’importante occasione per riascoltare i grandi successi che hanno accompagnato intere generazioni, insieme ai brani più recenti. Il repertorio di Irene Grandi, infatti, spazia dai suoi classici alle nuove produzioni, inclusi i pezzi dell’ultimo album “Oro e rosa”, recentemente ripubblicato in formato CD con l’aggiunta della bonus track “Ti Saluto”.

L’evento al Teatro Romano di Fiesole, inserito nella prestigiosa rassegna Estate Fiesolana, promette di essere un momento unico, valorizzato dalla suggestiva cornice di uno dei palcoscenici più affascinanti della Toscana, a pochi chilometri da Firenze, dove l’arte antica incontra le sonorità contemporanee della cantante.