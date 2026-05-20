Dal 28 al 30 maggio, Palazzo Caracciolo di Forino ospita la prima edizione del Festival della Lettura ad Alta Voce. Promosso da Circolo LaAV Forino e Circolo Teen LaAV Contrada, con il patrocinio di Provincia di Avellino e Comuni di Forino e Contrada, l'evento mira a ricostruire il senso di comunità attraverso lettura, narrazione e ascolto, coinvolgendo scuole, famiglie, associazioni e in particolare bambini e ragazzi.

Ideato e diretto artisticamente da Rosalia Spolverino, il festival è "un percorso umano prima ancora che culturale". Spolverino auspica che "attraverso la lettura le persone tornino a credere nella possibilità di costruire una comunità più umana, inclusiva e attenta agli altri".

Il programma si articola in tre sezioni: 'Leggere', 'Narrare' e 'Ascoltare', con incontri letterari, reading, laboratori, percorsi sulla memoria e attività inclusive per l'infanzia.

Il calendario del Festival: storie, radici e creatività

Il 28 maggio, la giornata inaugurale prevede letture di Paolo D'Amato da 'Gli internati liberi di Forino' nelle scuole di Forino e Celzi. Nel pomeriggio, attività per i più piccoli con 'Favole al rovescio', e la serata si conclude con 'Coro di lune', reading poetico al femminile. Il 29 maggio è dedicato alle radici del Sud e alla memoria popolare, con Virgilio Caivano ed Emanuela Sica (autrice di 'Memorie di una Janara') in un percorso narrativo sull'identità irpina.

La giornata conclusiva, il 30 maggio, si concentra sull'infanzia e la creatività, con una passeggiata letteraria tra Palazzo Caracciolo e la Villa Comunale, incontri con autori per bambini, laboratori, yoga baby, letture animate e il primo concorso LaAV per la mascotte del circolo.

I giovani lettori del Circolo Teen LaAV Contrada, coordinati dalla maestra Maria Pia Mollica, saranno protagonisti insieme ai volontari del Circolo LaAV Forino. Numerosi autori e ospiti hanno aderito gratuitamente, condividendo la missione "Io leggo per tutti". Il festival prevede anche il Premio LaAV, valutato da una giuria composta da Gianni Festa, Lisa Buonavita e Pasquale Luca Nacca. Il programma completo è disponibile tramite QR code sulla locandina ufficiale e sui canali social.

Lettura condivisa: strumento di inclusione e crescita

Il Circolo LaAV Forino, primo gruppo di Lettura ad Alta Voce nato in Irpinia, promuove la lettura come strumento di inclusione e crescita collettiva. Il Circolo Teen LaAV Contrada, guidato da Maria Pia Mollica, avvicina i più giovani alla lettura condivisa con attività e laboratori per scuole dell'infanzia e secondarie di primo grado. La manifestazione diffonde l'amore per i libri e le storie, trasmettendo valori di inclusione, resilienza e attenzione agli altri, coinvolgendo le nuove generazioni.

La sinergia tra i circoli e l'ampia partecipazione di volontari e autori evidenzia l'importanza della lettura ad alta voce come pratica culturale radicata nel territorio. Il festival mira a rafforzare i legami comunitari e a valorizzare le esperienze creative maturate nell'ambito di questa iniziativa.