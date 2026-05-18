La seconda edizione di Italian Global Series, la piattaforma internazionale interamente dedicata alle serie italiane, è stata ufficialmente presentata il 18 maggio 2026 al Marché du Film di Cannes. L'evento, che mira a promuovere la produzione seriale italiana e a favorire l'incontro tra autori, produttori e distributori, si configura come un momento strategicamente cruciale per il settore audiovisivo nazionale a livello globale.

L'appuntamento è fissato dal 3 all'11 luglio 2026 a Rimini e Riccione e punta a consolidare il ruolo dell'Italia come hub creativo, grazie alla partecipazione di broadcaster, player internazionali e decision maker.

Adriano De Maio, amministratore delegato di Publispei e responsabile di Italian Global Series, ha dichiarato: "Siamo lieti di rafforzare lo scenario italiano aprendo le porte a nuove collaborazioni e potenziando la presenza delle nostre serie nei mercati internazionali".

Tra i promotori dell'iniziativa figurano l'Associazione Produttori Audiovisivi (APA), Cinecittà e Publispei, in collaborazione con la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura. Durante la presentazione, sono stati illustrati i risultati della prima edizione e annunciati nuovi bandi per progetti inediti, destinati sia a fiction che a docuserie. L'edizione 2025 ha registrato la partecipazione di oltre trecento professionisti e quarantadue progetti selezionati, che hanno suscitato l'interesse di piattaforme streaming e distributori internazionali.

L'internazionalizzazione dell'audiovisivo italiano

L'obiettivo principale di Italian Global Series è rafforzare il dialogo tra produttori nazionali e operatori stranieri, valorizzando il talento italiano e facilitando accordi di co-produzione. Il format degli incontri include pitch, sessioni di networking e tavole rotonde, offrendo spazi di confronto tra i principali protagonisti del settore.

Questa piattaforma risponde alla crescente richiesta di contenuti italiani di qualità e si configura come una delle iniziative più rilevanti per la promozione delle eccellenze creative del Paese. L'evento contribuisce a posizionare l'Italia come punto di riferimento europeo dell'audiovisivo, creando sinergie con realtà consolidate come MIA – Mercato Internazionale Audiovisivo.

Successi e partnership strategiche

La prima edizione di Italian Global Series, svoltasi nel dicembre 2025, è stata un successo, sia per l'elevata presenza di operatori esteri sia per la qualità dei progetti presentati. Il coinvolgimento di APA, Cinecittà e del Ministero della Cultura garantisce una solida base istituzionale, mentre la partecipazione di Publispei assicura competenze produttive e relazioni internazionali consolidate.

L'evento, che tornerà nel luglio 2026 a Rimini e Riccione, si inserisce nella tradizione italiana dell'audiovisivo e in un panorama europeo in forte evoluzione, promuovendo l'interscambio di competenze e opportunità per le nuove generazioni di autori, sceneggiatori e produttori.