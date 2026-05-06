Dal 4 al 7 giugno debutta Italy Short Film Days Berlin, il primo evento interamente dedicato al cortometraggio italiano, concepito come uno spazio di incontro tra l’Italia e la scena culturale internazionale.

Il festival nasce con un obiettivo chiaro: portare il meglio della produzione contemporanea di cinema breve italiano in un contesto globale, favorendo un dialogo concreto tra autori, attori, professionisti del settore, media, comunità italiana e pubblico internazionale.

In un periodo in cui il cortometraggio rappresenta uno degli ambiti più dinamici della sperimentazione cinematografica, Italy Short Film Days Berlin si propone di offrire una vetrina autorevole a questa forma espressiva, capace di raccontare il presente, esplorare nuovi linguaggi e valorizzare sia i talenti emergenti sia quelli già affermati.

Coinvolgimento del Pubblico e Prospettive Future

Nel corso di quattro serate, il festival proporrà 30 cortometraggi italiani, tutti in concorso e presentati con sottotitoli in inglese, così da garantire la massima accessibilità al pubblico internazionale. La selezione offrirà una panoramica ampia e articolata sul nuovo cinema italiano, mettendo in dialogo poetiche, generazioni e sensibilità differenti. Tra gli ospiti annunciati figurano anche Antonio Bannò e Sara Serraiocco, due interpreti di spicco del panorama contemporaneo, ai quali sarà assegnato lo Special Guest Award.

Il festival prevede due giurie, pensate per favorire il confronto tra il cinema italiano e la scena culturale berlinese.

La prima, composta da un comitato di Taxi Drivers, assegnerà i premi per il Miglior Film, il Miglior Attore e la Migliore Attrice. La seconda, formata da filmmaker italiani residenti a Berlino, attribuirà invece il riconoscimento per la Miglior Regia. La partecipazione di Taxi Drivers assume inoltre un valore simbolico: l’evento rappresenterà un’occasione per incontrare dal vivo diversi membri della redazione, in un anno significativo come quello del ventennale della rivista (2006-2026). L’iniziativa è promossa da Kreuzberg Media Verlag e dall’Associazione Raw Drivers, con il supporto del main sponsor Insurgence.co The Indie Revolt, fondato da Niccolò Messina, tra le figure più visionarie del cinema low budget americano.

Sponsor tecnico della manifestazione è Mnemonica.

Le proiezioni si terranno in tre sale rappresentative della scena cinematografica locale: ACUD Kino, Lichtblick Kino e IL KINO.

Ampia anche la rete dei media partner, che contribuiranno alla diffusione del festival: ARTE.TV, Coming Soon, Taxi Drivers, Sentieri Selvaggi, Nocturno, CinemaItaliano, Berlino Magazine e Quarta Parete. Sul piano culturale, la manifestazione si avvale della collaborazione di importanti istituzioni formative come la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano, la IFA Scuola di Cinema e Recitazione di Pescara e la RUFA - Rome University of Fine Arts, rafforzando il legame tra formazione, industria e nuovi talenti.

A queste si aggiunge IWONDERFULL, partner culturale del festival.

Grazie alla collaborazione con MYmovies, entertainment partner dell’evento, gran parte dei cortometraggi sarà disponibile anche online sulla piattaforma. Il pubblico potrà inoltre partecipare attivamente attraverso una votazione dedicata che assegnerà il Premio del Pubblico MYmovies al Miglior Film. Anche Cinemaitaliano.info conferirà un riconoscimento al Miglior Film.