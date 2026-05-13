Durante una masterclass al Festival di Cannes, dove è stato insignito della Palma d’oro d’onore, il celebre regista Peter Jackson ha annunciato di essere al lavoro su una nuova sceneggiatura per un film dedicato al leggendario personaggio di Tintin. Il progetto vede la sua collaborazione con la storica partner creativa Fran Walsh, segnando un passo significativo per la saga cinematografica ispirata ai fumetti di Hergé, dopo il successo del primo capitolo, "Le avventure di Tintin: Il segreto dell’Unicorno", diretto da Steven Spielberg nel 2011.

L'idea originale prevedeva che Steven Spielberg dirigesse il primo film e Jackson il secondo.

Tuttavia, Jackson ha rivelato di aver deciso di assumere personalmente la guida del nuovo progetto, dedicandosi attivamente alla stesura della sceneggiatura. "Da Cannes sto scrivendo scene ogni giorno e le invio a Fran Walsh per rifinire lo script insieme," ha dichiarato Jackson, sottolineando il suo profondo coinvolgimento e il rinnovato entusiasmo per l'universo di Tintin.

Il ritorno di Tintin sul grande schermo

La collaborazione tra Spielberg e Jackson per portare Tintin al cinema era stata annunciata già prima del debutto del primo film nel 2011, un adattamento in motion-capture delle avventure del giovane reporter creato da Georges Remi, in arte Hergé. Mentre Spielberg si era occupato della regia e Jackson della produzione della pellicola animata, era previsto che i ruoli si invertissero per un eventuale seguito.

L'attuale annuncio di Jackson conferma non solo la continuità della saga, ma anche la sua diretta implicazione nella fase creativa, con una co-scrittura quotidiana che promette una visione autentica e personale del personaggio.

Questa decisione di proseguire personalmente la saga di Tintin si inserisce in un periodo di grande fermento creativo per Peter Jackson, che è anche impegnato nella produzione di un altro attesissimo capitolo del suo universo tolkieniano. La sua perseveranza nel progetto di Tintin evidenzia la volontà di dare una solida continuità cinematografica alle avventure del personaggio belga, capitalizzando sul successo e l'ottima accoglienza internazionale del precedente film.

Nuovi orizzonti: Tolkien e l'Intelligenza Artificiale

Oltre al rilancio di Tintin, Jackson sta producendo un nuovo film ambientato nell'universo de Il Signore degli Anelli: "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum", con uscita prevista per il 2027. La regia sarà affidata ad Andy Serkis, già noto per aver interpretato Gollum, e la pellicola si concentrerà sull'approfondimento psicologico di questo iconico personaggio. Questa nuova produzione espanderà ulteriormente la narrativa creata da J. R. R. Tolkien, già magistralmente portata al cinema da Jackson nei primi anni Duemila.

Durante la stessa masterclass, Peter Jackson ha offerto la sua prospettiva sull'impiego dell'intelligenza artificiale nel settore cinematografico.

Il regista neozelandese ha espresso una visione pragmatica, definendo l'IA come "un semplice effetto speciale, utile se usata con consenso e nel rispetto dei diritti creativi dei singoli autori." Questa posizione sottolinea l'importanza di bilanciare l'innovazione tecnologica con la tutela della creatività umana e dei diritti d'autore, promuovendo un utilizzo etico e consapevole delle nuove risorse a disposizione dell'industria cinematografica globale.