L'icona del cinema internazionale Jane Fonda è stata l'ospite d'onore al Festival di Cannes il 12 maggio 2026, in occasione dell'apertura della 77esima edizione. L'attrice, attivista e premio Oscar ha offerto una profonda riflessione sul ruolo del cinema contemporaneo, definendolo una vera e propria "forma di resistenza". Durante la sua intervista sul palco del Grand Théâtre Lumière, ha enfatizzato il potere intrinseco della settima arte: "Il cinema è sempre stato, e resta oggi, uno strumento potente per la società: ci permette di guardare alla realtà, di analizzarla e di cambiarla".

Nota per la sua prolifica carriera e il suo incrollabile impegno politico e sociale, Fonda ha condiviso con il pubblico francese e internazionale come le sue battaglie civili abbiano profondamente plasmato il suo percorso artistico. Ricordando i suoi esordi a Hollywood e le scelte radicali che ha compiuto, ha dichiarato: "anziché scendere a compromessi, è necessario insistere sui valori in cui si crede: il cinema permette anche questo". L'incontro, accolto con numerosi applausi e omaggi da parte di cineasti e colleghi presenti, si è rivelato una vera e propria lezione di vita e d'arte.

Jane Fonda: una carriera tra cinema e impegno civile

Nel corso della serata, Jane Fonda ha ripercorso con lucida analisi le tappe salienti della sua carriera cinematografica, evidenziando come la sua figura pubblica e la sua identità di artista siano cresciute in parallelo.

Protagonista di pellicole iconiche come "Klute", "Sul lago dorato" e "Barbarella", l'attrice ha saputo affrontare le evoluzioni dell'industria cinematografica e la sua stessa trasformazione politica. Ha difeso con convinzione il ruolo dell'attore come mediatore essenziale tra la cronaca e la società. "Il cinema" – ha ribadito Fonda – "sa parlare dove le parole spesso non arrivano, e scuote le coscienze quando le istituzioni sono sorde".

Il Festival di Cannes, giunto alla sua 77esima edizione, si conferma uno degli appuntamenti più prestigiosi per il cinema mondiale. L'evento, che si svolge tra il Palazzo del Festival e il Grand Théâtre Lumière sulla Croisette, attira annualmente migliaia di professionisti del settore, giornalisti e appassionati.

La presenza di Jane Fonda a questa edizione sottolinea la crescente attenzione del festival verso le personalità che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del cinema, non solo attraverso le loro opere, ma anche per il loro significativo contributo sociale ed etico.

Il Festival di Cannes e il valore della settima arte

Fondato ufficialmente nel 1946, il Festival di Cannes è universalmente riconosciuto come uno degli eventi di punta nel panorama cinematografico globale, spesso trampolino di lancio per film e autori di fama mondiale. L'edizione 2026 si distingue per una particolare enfasi sulle tematiche contemporanee, con un ricco programma di incontri, retrospettive e forum che coinvolgono i maggiori protagonisti del settore.

Nel corso della sua storia, il festival ha premiato cineasti da ogni continente, contribuendo in modo determinante a definire canoni, tendenze e linguaggi che continuano a influenzare il panorama cinematografico internazionale. La partecipazione di Jane Fonda si inserisce perfettamente in questo percorso che valorizza sia l'eccellenza artistica sia l'impegno civile degli operatori del cinema.

Il Grand Théâtre Lumière, cuore pulsante della manifestazione, ha ospitato alcune delle più grandi star e proiezioni memorabili, rimanendo un simbolo della grande tradizione cinematografica europea. Il festival rappresenta un punto di riferimento cruciale per i dibattiti sul futuro della settima arte, sulla libertà d'espressione e sulla funzione sociale del cinema. In questa cornice di prestigio, le parole di Jane Fonda hanno trovato un'ampia risonanza e attenzione, ribadendo con forza l'indissolubile intreccio tra resistenza culturale e creazione artistica.