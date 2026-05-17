L’attore spagnolo Javier Bardem ha lanciato un duro attacco contro Donald Trump, Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu, definendoli apertamente “maschi tossici che causano migliaia di morti, di cui molti bambini e donne”. Le sue forti dichiarazioni sono state rilasciate il 17 maggio 2026 durante una conferenza stampa al prestigioso Festival di Cannes, dove Bardem si trovava per presentare un nuovo progetto cinematografico.

Nel corso del suo intervento, Bardem ha posto una domanda retorica e provocatoria: “Perché permettiamo a questi maschi tossici di stare al potere?”.

L’attore ha paragonato Trump, Putin e Netanyahu a uomini che “non riescono ad accettare il fatto di morire” e che, a suo dire, si adoperano con ogni mezzo per mantenere il proprio potere, scatenando guerre e instabilità, con conseguenze devastanti soprattutto per i più vulnerabili.

Le dichiarazioni al Festival di Cannes

Bardem, figura nota anche per il suo costante impegno politico e civile, ha espresso le sue posizioni senza mezzi termini nel contesto del festival cinematografico più celebre a livello mondiale. Le sue dichiarazioni sono giunte a margine della presentazione di un film che lo vede protagonista e che ha richiamato l’attenzione di numerosi giornalisti internazionali. Il Festival di Cannes si conferma ogni anno una vetrina cruciale non solo per il cinema globale, ma anche per affrontare e discutere temi sociali e politici di grande attualità.

L’attore ha ribadito con forza che il tema della leadership maschile e delle sue derive tossiche è estremamente attuale e pressante: “Permettiamo che le nostre vite e la sicurezza delle persone siano in balia di chi non accetta la propria finitezza e rincorre il controllo assoluto”, ha affermato davanti ai presenti, sottolineando il ruolo negativo di queste figure nella storia recente.

Profilo di Javier Bardem e il contesto delle sue affermazioni

Javier Bardem, acclamato attore spagnolo vincitore di un Oscar e di numerosi altri riconoscimenti internazionali, ha costruito una carriera di successo interpretando ruoli drammatici e partecipando ai più importanti festival del cinema. Bardem è spesso intervenuto nel dibattito pubblico su questioni legate ai diritti umani, alle tematiche ambientali e alle politiche internazionali.

Le sue recenti dichiarazioni a Cannes si inseriscono in una lunga tradizione di attori che utilizzano la visibilità offerta dai grandi festival per sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi mondiali, come già accaduto in passato riguardo a conflitti e discriminazioni.

Il Festival di Cannes è da tempo un punto d’incontro significativo tra cinema, politica e società civile. Fondato nel 1946, l’evento si svolge annualmente nella città francese, ospitando registi, attori e operatori dell’industria cinematografica internazionale. Oltre alle competizioni ufficiali, il festival offre un’importante piattaforma per confronti e riflessioni sui temi globali, contribuendo a dare voce a coloro che utilizzano il cinema come potente strumento per il cambiamento culturale e sociale.