Jeffrey Sachs, economista statunitense di fama internazionale, ha recentemente espresso il suo punto di vista sul ruolo degli Stati Uniti nel mondo, sottolineando la necessità di una profonda revisione delle politiche estere di Washington. In un approfondimento pubblicato l'11 maggio 2026, Sachs ha evidenziato la sua posizione critica riguardo alla tendenza degli USA a esercitare pressioni sulle altre nazioni. Secondo l'economista, “gli Stati Uniti devono imparare a smettere di intimidire il resto del mondo”, esortando a un cambiamento radicale nelle strategie di politica estera, orientato a una maggiore cooperazione piuttosto che all'imposizione unilaterale dei propri interessi.

Sachs ha evidenziato come, nell'attuale contesto globale, il comportamento statunitense abbia contribuito ad alimentare tensioni e a creare resistenze in diverse aree geopolitiche. L'analisi mette in luce la percezione internazionale degli USA, spesso visti come una superpotenza che utilizza la minaccia e la pressione economica come strumenti di controllo. Sachs sostiene che tale impostazione, specialmente in un periodo caratterizzato da complesse crisi internazionali, risulta non solo controproducente per la stabilità mondiale, ma anche per gli stessi interessi statunitensi a lungo termine. Le sue parole si riferiscono sia a episodi recenti sia a tendenze storiche consolidate nella postura internazionale degli Stati Uniti.

La critica di Sachs e l'urgenza di una nuova diplomazia

Nelle sue dichiarazioni, Sachs ha affermato che la politica del confronto adottata dagli USA rischia di minare le opportunità di dialogo costruttivo con realtà emergenti e consolidate. L'economista ha richiamato l'attenzione sulla necessità di ridefinire il ruolo statunitense a favore di una cooperazione multilaterale, a fronte di una dinamica multipolare sempre più marcata nel sistema internazionale. L'analisi ha rimarcato che la sicurezza e la prosperità globale non possono più dipendere da strategie coercitive, sottolineando invece il valore di un approccio basato sulla comprensione reciproca e sulla fiducia internazionale.

Sachs, docente universitario, consulente di istituzioni multilaterali e saggista di fama, si è occupato più volte di politica internazionale.

I suoi interventi negli ultimi anni hanno avuto grande risonanza presso l'opinione pubblica globale, grazie alla capacità di coniugare dati economici e scenario geopolitico. Nel corso dell'intervista, Sachs ha espresso il timore che un'attitudine aggressiva da parte degli Stati Uniti possa portare a una “perdita di credibilità e influenza”, invitando quindi a un “salto culturale nella diplomazia” e nel modo di intendere la leadership globale.

Contesto internazionale e impatto delle analisi di Sachs

L'approfondimento pubblicato evidenzia che Sachs è attualmente una voce molto ascoltata nei dibattiti sulle relazioni internazionali e sulla direzione delle principali economie mondiali. La sua visione offre un'occasione per riflettere sul ruolo delle grandi potenze nei processi di definizione dell'ordine globale.

In una precedente intervista rilasciata a inizio maggio 2026, Sachs aveva già indicato come la proiezione di potenza degli USA fosse in una fase di “pericolosa perdita di autorevolezza”, descrivendo gli Stati Uniti come “il paese più pericoloso del mondo” a causa delle sue politiche di supremazia.

Il dibattito alimentato dalle posizioni di Sachs trova riscontro anche nell'ambiente accademico e nelle organizzazioni diplomatiche internazionali. Le sue critiche alle strategie coercitive degli USA sono considerate da alcuni osservatori uno spunto per ripensare l'azione delle istituzioni multilaterali nell'attuazione di una governance internazionale più equilibrata. L'attenzione costante di Sachs per il tema della responsabilità globale e il suo invito a superare logiche di potenza rimangono attuali, in un panorama segnato da sfide continue e dalla necessità di soluzioni condivise. La discussione attorno ai suggerimenti avanzati da Sachs conferma il peso dell'interlocuzione tra visioni accademiche e scelte politico-istituzionali internazionali.