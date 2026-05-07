A Jesolo, la laguna si trasforma in una vibrante fonte di ispirazione artistica grazie a una nuova mostra. Inaugurata il 7 maggio 2026 e promossa dall’assessorato alla cultura, questa iniziativa pone la città lagunare al centro di un affascinante dialogo tra l'ambiente circostante e l'arte contemporanea. Il progetto espositivo presenta le creazioni di quindici artisti, sia italiani che stranieri, i quali hanno scelto di narrare la laguna veneziana e i suoi suggestivi paesaggi. Attraverso una varietà di media – da dipinti e fotografie a installazioni e sculture – le opere, esposte negli spazi di Jesolo, condividono un profondo legame con il territorio e la sua intrinseca dimensione acquatica.

Il fulcro di questa mostra è il filo conduttore che unisce le diverse espressioni artistiche alla laguna, creando un racconto corale. Questo percorso mette in risalto la bellezza naturale, il profondo rapporto con l'acqua e la complessità ambientale che caratterizzano Jesolo. L'esposizione mira a evidenziare la funzione culturale e identitaria della laguna, proponendo una riflessione "sulla natura e sull’uomo, sul senso di appartenenza e sulle trasformazioni del paesaggio lagunare", come sottolineato dall’assessore alla cultura locale. Tra le creazioni più evocative spiccano installazioni site-specific che interagiscono direttamente con l'ambiente circostante e fotografie che catturano scorci inediti e meno conosciuti della laguna.

La Laguna Veneziana: Un Fulcro Creativo tra Arte e Territorio

La mostra a Jesolo offre un'opportunità unica per riscoprire il ruolo fondamentale della laguna come fulcro creativo per innumerevoli generazioni di artisti. Il percorso espositivo, distribuito in diverse sale, propone una panoramica completa sull'interpretazione della laguna, sia sotto l'aspetto paesaggistico che in quello più simbolico ed emotivo. Gli artisti hanno operato in stretta sinergia con l'ambiente locale, sperimentando tecniche e materiali che traggono ispirazione diretta dalla natura lagunare. Tra i temi centrali esplorati figurano l'acqua come elemento generatore di vita, la memoria collettiva della comunità locale e l'urgente necessità di proteggere un ecosistema tanto delicato quanto unico.

Questo progetto, con ingresso gratuito, si prefigge di sensibilizzare sia i cittadini che i visitatori sull'importanza cruciale della laguna, non solo per il suo valore naturalistico ma anche per la sua profonda rilevanza culturale. L'esposizione si configura così come un essenziale punto di incontro tra il pubblico, gli artisti e il territorio, favorendo la conoscenza e la tutela del paesaggio lagunare attraverso il potente e universale linguaggio dell'arte.

Jesolo: Tra Ricca Storia Lagunare e Dinamismo Culturale

Jesolo, incastonata sulla costa veneziana e percorsa dai rami terminali del fiume Sile, possiede una storia profondamente intrecciata con l'acqua e la laguna. Da insediamento romano originario, la città ha compiuto una significativa trasformazione, evolvendosi da borgo agricolo a rinomata località turistica a partire dal Novecento.

Il legame con la laguna ha sempre costituito un elemento distintivo e identitario per Jesolo. Ne sono testimonianza non solo le numerose iniziative culturali dedicate al paesaggio, ma anche il vasto patrimonio di tradizioni locali, strettamente connesse alla pesca, alla navigazione e alla salvaguardia di questo prezioso ambiente.

Negli ultimi anni, il comune di Jesolo ha intensificato la promozione di numerosi eventi e percorsi artistici focalizzati sulla laguna. Il programma culturale locale include regolarmente mostre, installazioni e laboratori didattici che esplorano questo tema. Questa costante attenzione al territorio trova una delle sue massime espressioni nella mostra inaugurata il 7 maggio 2026. L'obiettivo è consolidare il ruolo di Jesolo quale punto di riferimento d'eccellenza per la valorizzazione artistica e ambientale della laguna veneziana.