Il JMuseo di Jesolo si prepara ad accogliere, dal 12 maggio 2026 al 10 gennaio 2027, la mostra intitolata “Tra terra e acqua. La Laguna di Venezia e le Valli di Jesolo”. L'esposizione, curata dal collettivo Ars et Natura, presenta cento opere tra dipinti, acquerelli e taccuini di viaggio, offrendo una prospettiva unica su uno degli ecosistemi più affascinanti e delicati del Mediterraneo.

Sotto la guida dell'ornitologo e curatore Fernando Spina, sei artisti naturalisti – Concetta Flore, Federico Gemma, Stefano Maugeri, Graziano Ottaviani, Marco Preziosi e Alessandro Troisi – hanno dato vita a un progetto espositivo che coniuga osservazione scientifica e sensibilità estetica.

Le opere nascono da un'immersione diretta nei paesaggi lagunari, attraverso la realizzazione di taccuini di viaggio, studi dal vero, e approfondite analisi della luce e del comportamento animale. Questa metodologia permette di narrare la complessità e la fragilità di questi ambienti, stimolando una profonda riflessione sul rapporto tra l'uomo e la natura e sull'importanza dell'impegno per la loro conservazione.

La Laguna di Venezia e le Valli di Jesolo: un patrimonio da tutelare

La mostra pone un'enfasi particolare sul valore ecologico della Laguna di Venezia e delle Valli di Jesolo, evidenziandole come esempi cruciali di zone umide. Questi ambienti svolgono funzioni vitali per l'equilibrio del nostro pianeta, fornendo servizi essenziali come la depurazione delle acque e la protezione dalle inondazioni.

Contribuiscono inoltre in modo significativo alla mitigazione dell'innalzamento del livello del mare, un fenomeno sempre più pressante a causa dei cambiamenti climatici globali.

Le zone umide sono riconosciute a livello mondiale come veri e propri serbatoi di biodiversità, ospitando circa il quaranta per cento delle specie animali e vegetali conosciute. Nonostante la loro importanza, sono tra gli ecosistemi più vulnerabili, avendo subito perdite significative negli ultimi decenni a causa dell'impatto antropico. In questo contesto, l'area di Jesolo e la laguna veneziana assumono un ruolo strategico grazie alla varietà dei loro habitat – dalle acque salmastre ai canneti, fino alle barene – che fungono da rifugio e punto di sosta fondamentale per numerose specie di uccelli migratori, tra cui limicoli artici, anatre e aironi.

Durante i periodi di svernamento e migrazione, queste aree registrano concentrazioni invernali che possono superare le centinaia di migliaia di individui, a testimonianza del loro inestimabile valore per la biodiversità internazionale.

Il JMuseo e la valorizzazione del territorio

Il JMuseo di Jesolo si conferma un polo culturale dinamico, impegnato nella promozione della conoscenza territoriale e nella sensibilizzazione verso le tematiche ambientali e naturali. La programmazione del museo, che da anni dedica ampio spazio agli ecosistemi lagunari, mira a diffondere consapevolezza e a valorizzare il ricco patrimonio naturale locale. L'attuale esposizione, con il suo approccio multidisciplinare che unisce l'esperienza sul campo degli artisti e del curatore alla restituzione artistica, offre al pubblico un'opportunità unica per comprendere la biodiversità e la storia naturale del territorio.

Attraverso la sensibilità e i taccuini degli autori, i visitatori sono invitati a esplorare e apprezzare la bellezza e la complessità di questi paesaggi, rafforzando il legame tra arte, scienza e conservazione ambientale. L'evento si inserisce pienamente nel percorso del JMuseo, orientato alla conoscenza, alla tutela e alla promozione degli ambienti lagunari.