L'attrice Jodie Comer è stata selezionata come protagonista della nuova miniserie HBO ‘The Chain’, un progetto ideato dal celebre autore Damon Lindelof. La serie si basa sull’omonimo romanzo thriller di Adrian McKinty e sarà composta da otto episodi autoconclusivi. L’annuncio di questa produzione rientra nell’accordo complessivo tra Lindelof e la prestigiosa rete HBO. Comer interpreterà Rachel, una madre di periferia costretta ad affrontare l'impensabile quando sua figlia viene rapita, trovandosi al centro di un dramma sconvolgente.

La trama di ‘The Chain’: un thriller avvincente

La storia di ‘The Chain’ ruota attorno a Rachel, una donna che si ritrova suo malgrado coinvolta in una perversa catena di rapimenti. Per salvare la propria figlia, sarà costretta a rapire a sua volta un altro bambino, perpetuando così il crudele meccanismo della “catena”. Questa miniserie limitata si ispira al fortunato romanzo di McKinty, un bestseller del New York Times, e promette di esplorare le profonde conseguenze morali e psicologiche di una scelta tanto difficile e disperata. Damon Lindelof, già apprezzato per opere come ‘Watchmen’, ricoprirà il ruolo di showrunner, produttore esecutivo e co-sceneggiatore, affiancato da Carly Wray e Breannah Gibson per la stesura del pilot.

Il ritorno di Jodie Comer e il ruolo di Damon Lindelof

‘The Chain’ segna l'atteso ritorno di Jodie Comer sul piccolo schermo dopo il trionfo ottenuto con ‘Killing Eve’, ruolo che le è valso prestigiosi riconoscimenti come l’Emmy e il BAFTA. Damon Lindelof, dal canto suo, consolida ulteriormente la sua proficua collaborazione con HBO grazie a un accordo pluriennale, continuando a portare avanti la sua visione nella creazione di serie di grande impatto. La produzione della miniserie coinvolge anche Media Res e un nutrito team di produttori esecutivi, tra cui Michael Ellenberg, Lindsey Springer, Shane Salerno, Breannah Gibson e Joe Iberti. L'autore del romanzo originale, Adrian McKinty, parteciperà attivamente come co-produttore esecutivo, garantendo fedeltà allo spirito dell'opera.

Questa serie si inserisce perfettamente nel filone delle produzioni HBO che si distinguono per la capacità di affrontare temi complessi e attuali, offrendo al pubblico una narrazione intensa e ricca di suspense. ‘The Chain’ si preannuncia come uno dei titoli più attesi tra le prossime novità della rete, promettendo di tenere gli spettatori con il fiato sospeso grazie alla sua trama avvincente e alle interpretazioni magistrali.