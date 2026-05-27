I Public Image Ltd, guidati da John Lydon, hanno infiammato il palco dell’Alcatraz di Milano con il ‘This Is Not The Last Tour’. Il concerto si è distinto per l’assenza di facili richiami nostalgici, offrendo una serata di energia, provocazione e volontà di sorprendere. Lydon, ex voce dei Sex Pistols, ha condotto la band attraverso quarant’anni di musica, con un approccio teatrale e imprevedibile che ha coinvolto spettatori di diverse generazioni.

Scaletta e sound: un percorso unico

La band ha proposto brani dalle diverse fasi della carriera. Il set si è aperto con ‘Home’, seguito da ‘Know How’ e dalla cover ‘World Destruction’.

‘This Is Not a Love Song’ è arrivata inaspettatamente, dimostrando la volontà della band di evitare ogni prevedibilità e trasformando un brano apparentemente immediato in qualcosa di ambiguo, ironico e destabilizzante, un vero anthem. Tra i momenti più intensi, ‘Warrior’ ha riportato l’energia post-punk, mentre ‘Flowers of Romance’ ha mostrato il lato più sperimentale e anti-accessibile del gruppo. L’encore ha visto l’esecuzione di ‘Public Image’ e ‘Rise’, brani simbolo della loro storia.

Dal punto di vista sonoro, il concerto ha unito spinte differenti. Le linee di basso – ora dub, ora prettamente punk – sono state il motore dei brani, mentre le chitarre hanno evitato il gesto rock più ovvio.

Alcuni pezzi si allungano, prendono deviazioni, insistono sulle ripetizioni ipnotiche. Questo ha confermato l'identità musicale unica dei PiL. La voce di Lydon, meno aggressiva ma più teatrale rispetto al passato, ha guidato ogni brano con autenticità.

John Lydon e la coerenza dei PiL

John Lydon, noto anche come Johnny Rotten, è stato la voce dei Sex Pistols prima di fondare i Public Image Ltd. Figura centrale della musica britannica, è riconosciuto per il suo stile provocatorio e anticonvenzionale. Con i PiL ha esplorato sonorità post-punk, dub e sperimentali, mantenendo sempre un approccio originale e fuori dagli schemi. La sua carriera è segnata da una costante volontà di sfidare le aspettative e di rinnovarsi.

Lydon canta in modo diverso rispetto al passato, senza imitare sé stesso. I Public Image Ltd preferiscono il rischio di risultare spigolosi, coerenti con la loro natura di progetto nato per complicare le cose, non per renderle più facili.