Il cantautore Jovanotti ha annunciato la sua partecipazione al YouTopic Fest, l’evento annuale di Rondine Cittadella della Pace, in programma il 7 giugno a Rondine, vicino ad Arezzo. L'artista ha espresso entusiasmo dopo una visita a Rondine, impegnata nella promozione del dialogo e nella soluzione pacifica dei conflitti. Attraverso i suoi canali social, ha dichiarato: “Da un piccolo progetto si costruiscono uomini e donne di pace, leader di pace di cui oggi c'è enorme bisogno”. Sarà presente con alcuni musicisti della sua band per una "festa sui prati con musica, parole e incontri".

Fondata da Franco Vaccari, Rondine Cittadella della Pace è un riferimento internazionale per l'educazione alla pace e la gestione nonviolenta dei conflitti. Accoglie giovani da aree di guerra, offrendo percorsi formativi basati su convivenza, studio e confronto per favorire il dialogo e la conoscenza reciproca. I suoi programmi sono riconosciuti e sostenuti da organismi europei e internazionali.

Il programma di “Destinazione Pace”

L'iniziativa “Destinazione Pace”, che conclude il YouTopic Fest 2026, si terrà alla Cittadella della Pace (Rondine, Arezzo). Proporrà appuntamenti all'aperto con musica, testimonianze e incontri, coinvolgendo protagonisti della scena musicale e culturale. Oltre a Jovanotti, parteciperanno Giovanni Caccamo, Amara, Michele Serra e l'Orchestra Instabile di Arezzo diretta da Valter Sivilotti.

L'evento è concepito come uno spazio aperto al pubblico, dove arte, parole e storie si uniscono in una giornata di condivisione dedicata alla pace.

Partecipare significa sostenere i progetti della Cittadella. Sarà possibile contribuire tramite offerte libere o l'acquisto di biglietti (a partire da 39 euro), destinati a finanziare le borse di studio della World House di Rondine e i programmi formativi per giovani da contesti di guerra. La presenza di personalità come Jovanotti evidenzia la capacità di Rondine di coinvolgere figure influenti per diffondere un messaggio di speranza e partecipazione.