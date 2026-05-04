Jovanotti ha svelato la line up ufficiale del Jova Summer Party 2026, evento in programma il 12 agosto presso la Music Arena di Montesilvano. A dare il via alla manifestazione e ad accendere l’atmosfera sarà DJ Ralf con un set inaugurale.

Artisti e ospiti

La giornata vedrà esibirsi, a partire dalle prime ore del pomeriggio, una serie di artisti che animeranno la Music Arena. Tra questi figurano i Dumbo Gets Mad, FreshMula, La Perla, Son Rompe Pera, Circus Punk e Setak. Il programma sarà inoltre arricchito dalla presenza di ospiti a sorpresa, che completeranno l’offerta artistica dell’evento.

Informazioni sull’evento

L’appuntamento è fissato per il 12 agosto 2026. La Music Arena di Montesilvano, uno spazio appositamente allestito alle spalle del Teatro del Mare, ospiterà l’evento. I biglietti sono già disponibili per l’acquisto sui principali circuiti di vendita online, quali Ticketone e Ticketmaster. Ulteriori dettagli e informazioni sono consultabili sul sito ufficiale di Trident Music.

Il tour L’Arca di Loré

Il Jova Summer Party di Montesilvano si inserisce nel più ampio progetto del tour “L’Arca di Loré”. Questa tournée estiva porterà Jovanotti ad attraversare l’Italia, con tappe già annunciate in diverse città, tra cui Olbia, Barletta, Catanzaro, Palermo, Napoli e Roma. La tappa di Montesilvano rappresenta la seconda data del tour, che prenderà il via il 7 agosto da Olbia per concludersi il 12 settembre con l’attesissimo concerto al Circo Massimo di Roma.