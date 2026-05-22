Il Pont Neuf di Parigi, il ponte più antico della città, si è trasformato in una gigantesca caverna gonfiabile. L'opera, intitolata "La Caverne", è firmata dall'artista francese JR (Jean-René) e sarà accessibile gratuitamente al pubblico dal 6 al 28 giugno 2026. Con i suoi 120 metri di lunghezza e un'altezza variabile tra i 12 e i 18 metri, la struttura domina la Senna, offrendo un'esperienza immersiva nel cuore della capitale.

Questa installazione si inserisce nel percorso di grandi opere urbane che JR ha realizzato a Parigi, scegliendo questa volta uno dei suoi simboli più iconici.

L'artista ha dichiarato di aver voluto «mettere a confronto la rudezza e la natura selvaggia con la raffinata eleganza di Parigi». Ha aggiunto che l'opera evoca «una sorta di ignoto, di paura, di entrare in una grotta, e allo stesso tempo, di fascino». L'accesso è continuo, 24 ore su 24, per tutta la durata dell'evento.

Un tributo all'arte ambientale e una metamorfosi urbana

La Caverne sul Pont Neuf rende omaggio a una delle più celebri azioni artistiche parigine: l'impacchettamento del ponte realizzato da Christo e Jeanne-Claude nel 1985. In quell'occasione, il ponte fu avvolto per due settimane da teli color sabbia, divenendo un momento iconico dell'arte ambientale contemporanea. JR riprende l'idea di metamorfosi urbana, ma sostituisce la stoffa con un trompe-l'œil iperrealistico che riproduce l'aspetto di una formazione rocciosa attraverso stampe fotografiche su toni di bianco, nero e grigio.

La struttura della caverna è composta da ottanta arcate in tela gonfiate ad aria, assemblate e issate dal letto della Senna. L'imponente opera ha richiesto la collaborazione di ottocento persone tra progettazione e realizzazione. L'allestimento è stato accuratamente testato a scala reale in un hangar dell'aeroporto di Orly, garantendo l'efficacia di questa complessa installazione temporanea.

Un'esperienza sensoriale e un nuovo sguardo su Parigi

L'esperienza offerta da JR non si limita alla dimensione visiva. L'interno della grotta sarà arricchito da un ambiente sonoro immersivo, sviluppato in collaborazione con Thomas Bangalter, ex componente dei Daft Punk. Il progetto è accessibile da molteplici punti della città: dalle banchine della Senna, dai ponti limitrofi, dalle barche turistiche e dai celebri bateaux-mouches.

La realizzazione de La Caverne non ha ricevuto finanziamenti pubblici, essendo stata sostenuta da sponsorizzazioni private e dalla vendita di opere di JR. Questa iniziativa offre un modo inedito di osservare e vivere uno dei simboli di Parigi, valorizzando lo spazio pubblico e il dialogo tra arte contemporanea e lo storico scenario urbano. L'evento, già suggestivo per la sua imponente presenza esterna, rappresenta un'occasione unica per riscoprire il patrimonio urbano da una prospettiva inedita e coinvolgente.