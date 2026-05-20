La Pace Gallery di New York presenta "Italy Through Its Trees", una nuova serie di opere di Julian Schnabel. La mostra, aperta dal 15 maggio al 14 agosto 2026, è dedicata ai pini marittimi della costa tirrenica, realizzati dall'artista nel 2025 durante un soggiorno ad Ansedonia. Questo evento è il secondo a New York, in breve tempo, a focalizzarsi sugli alberi italiani, dopo l'esposizione dei bronzi arborei di Giuseppe Penone alla Gagosian. Schnabel pone al centro i pini dalla caratteristica chioma a ombrello, tipici delle coste toscane e laziali, riproducendoli sia su grandi mappe che nei celebri "plate paintings", composti da frammenti di piatti rotti.

La genesi della serie è strettamente legata all'esperienza italiana di Schnabel. L'artista ha vissuto a Roma, vicino a Villa Borghese, durante le riprese del suo film "In the Hand of Dante", presentato l'anno scorso a Venezia. Conclusa la produzione, si è trasferito ad Ansedonia, dove la sua casa è circondata da pini. Lì, lavorando en plein air, Schnabel ha avviato una riflessione pittorica sui pini circostanti, realizzando dipinti su mappe settecentesche. Su queste, tronchi sottili e chiome si intrecciano con i confini geografici in un gioco di segni astratti. Da queste opere è nato un gruppo corrispondente di "plate paintings". Entrambi gli stili affondano le radici nelle sperimentazioni dell'artista dalla fine degli anni Settanta.

Tecnica e poetica

Per "Italy Through Its Trees", Schnabel ha utilizzato mappe storiche italiane del XVIII secolo riprodotte in grande formato. Su queste, le forme dei pini attraversano e reinterpretano la cartografia in modo astratto e materico. L'artista ha spiegato di aver lavorato per questi dipinti direttamente sul pavimento, con un approccio inedito: “Invece di usare un fondo scuro, ho scelto un fondo giallo Napoli; poi, tra il blu e il giallo Napoli, potevo affrontare qualsiasi trasformazione del cielo, e poi i rami, in cremisi e violletto minerale”. L'applicazione di frammenti di stoviglie rotte sulla tela ha creato superfici dinamiche. Schnabel ha lavorato con il pennello seguendo le forme casuali dei cocci, creando chiome avvolgenti che catturano diverse qualità della luce, quasi ignorando le interruzioni della superficie e lasciando nascere altre ombre nel verde e nell'azzurro del cielo.

I dipinti sono esercizi di astrazione, suggerendo che l'astrazione si nasconda nel mondo visibile. “È l’idea del vedere”, dice l'artista, descrivendo opere dove dimensione pittorica e fisica si fondono; gli aghi dei pini “sono sempre in procinto di consolidarsi e allo stesso tempo di disfarsi”.

L'Italia, ispirazione duratura

Il rapporto di Schnabel con l'Italia si estende per decenni. Già ventenne, visitò il paese per ammirare la Cappella degli Scrovegni di Giotto e le opere di Caravaggio e Piero della Francesca, trovando nell'arte e nei paesaggi italiani una continua fonte di ispirazione. La serie attuale riprende e rinnova la riflessione nata alla fine degli anni Settanta con i suoi "plate paintings" e i dipinti su mappe, trasformando la funzione geografica degli oggetti in strati estetici e simbolici.

Il pino marittimo, specie tipica delle pinete costiere italiane (Lazio, Toscana) e dei boschi del Piemonte, emerge come simbolo della persistenza del paesaggio e della sua rilevanza culturale, tema centrale della mostra. L'esposizione sottolinea la vitalità del dialogo artistico tra Italia e Stati Uniti e rinnova l'attenzione internazionale verso le tematiche dell'identità territoriale nell'arte moderna.