Kanye West torna in Europa dopo undici anni di assenza, inaugurando il suo tour estivo con un atteso concerto allo stadio olimpico Ataturk di Istanbul. L'evento, fissato per il 30 maggio 2026, segna l'unica tappa turca del rapper americano, prima di proseguire in Olanda, Georgia, Spagna, Albania e Italia, dove il 18 luglio si esibirà alla Rfc Arena di Reggio Emilia.

L'appuntamento di Istanbul ha già generato un enorme interesse, con 75.000 biglietti venduti e una potenziale affluenza che potrebbe raggiungere le 120.000 persone, sfruttando la capienza massima della struttura.

Erdem Karahan, fondatore di ILS Vision, la compagnia organizzatrice, ha sottolineato l'ambizione dell'evento: “Se raggiungeremo le 99.000 persone tra il pubblico, Istanbul avrà battuto il record mondiale per il più grande concerto singolo”.

I biglietti, ancora disponibili, variano da un minimo di 5.400 lire turche (circa 100 euro) a 35.000 lire (circa 655 euro) per i posti più vicini al palco. Quest'ultimo, posizionato al centro del prato, è caratterizzato da una suggestiva mezza sfera che ricorda un globo terrestre, dalla quale Kanye West si esibirà.

Un festival musicale di portata internazionale

Il concerto di Istanbul è concepito come una vera e propria esperienza festivaliera internazionale.

Oltre all'esibizione di Kanye West, la serata vedrà sul palco alcuni dei nomi più importanti della musica turca, tra cui Sena Sener, Motive, Lvbel C5, Yener Cevik, Mavi e Pera. È attesa anche la partecipazione del musicista internazionale Andre Troutman, con indiscrezioni che suggeriscono la presenza di Travis Scott e North West, figlia del rapper e già affermata nella scena rap.

L'evento sarà arricchito da numerose attività collaterali, incluse feste pre e post-concerto, che attireranno fan non solo da tutta la Turchia ma anche da diversi Paesi esteri, come Russia, Stati Uniti, Germania e Regno Unito. L'impatto economico e turistico previsto è considerevole: gli organizzatori stimano che l'afflusso di decine di migliaia di visitatori internazionali possa generare tra i 50 e i 100 milioni di dollari di entrate per l'economia locale, derivanti da spese per alloggi, trasporti, ristorazione e intrattenimento.

Lo Stadio Ataturk: fulcro dell'intrattenimento a Istanbul

Lo stadio olimpico Ataturk, sede dell'evento, si conferma un importante polo dell'intrattenimento. Costruito tra il 1997 e il 2002, è il più grande impianto sportivo della Turchia e uno dei più capienti d'Europa, capace di ospitare oltre 100.000 persone per eventi speciali. La sua scelta sottolinea il ruolo di Istanbul come centro nevralgico per la musica dal vivo nell'area euroasiatica, attirando artisti globali e un pubblico internazionale.

L'organizzazione ha posto particolare attenzione all'accessibilità, prevedendo aree dedicate e consentendo l'ingresso ai minori di sedici anni se accompagnati da un adulto. Questo appuntamento si inserisce in un panorama culturale dinamico, promettendo di segnare un nuovo capitolo per i grandi eventi live a Istanbul e, potenzialmente, di stabilire un record storico di affluenza, consacrando la città come punto di riferimento per la musica rap nell'estate 2026.