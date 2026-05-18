Il prestigioso Teatro di San Carlo di Napoli si prepara ad accogliere una nuova e attesissima produzione dell'opera "Werther" di Jules Massenet. L'evento vedrà protagonista il celebre tenore Jonas Kaufmann nel ruolo principale, sotto la sapiente regia di Willy Decker, figura di spicco nel panorama internazionale. La direzione musicale sarà affidata al maestro Lorenzo Passerini, promettendo un'esperienza lirica di grande impatto nella città partenopea, e rappresentando uno degli appuntamenti di punta della stagione lirica del teatro.

Jonas Kaufmann, universalmente riconosciuto come uno dei maggiori tenori della scena lirica mondiale, si calerà nei panni di Werther, personaggio iconico tratto dal celebre romanzo epistolare di Goethe.

Al suo fianco, nel ruolo di Charlotte, ci sarà la talentuosa Caterina Piva. Il debutto di questa nuova produzione è fissato per il 20 maggio 2026. Il Teatro di San Carlo ha espresso grande enfasi sull'importanza di questa collaborazione, che porta a Napoli una delle voci più apprezzate e richieste a livello internazionale. La regia di Willy Decker, già acclamata in numerosi teatri europei per la sua capacità di offrire letture profonde e innovative, si preannuncia come un'interpretazione intensa e moderna dell'opera di Massenet.

Il cast stellare e la produzione

Oltre alle figure centrali di Jonas Kaufmann e Caterina Piva, il cast annovera altri interpreti di rilievo che contribuiranno alla ricchezza artistica dello spettacolo.

L'intera produzione vedrà il coinvolgimento dell'orchestra e del coro del Teatro di San Carlo, che opereranno sotto la meticolosa guida del direttore Lorenzo Passerini. Il teatro stesso, fondato nel lontano 1737, detiene il primato di essere uno dei più antichi e prestigiosi d'Europa, e la sua programmazione è costantemente arricchita dalla presenza di artisti di fama mondiale. L'opera "Werther" di Massenet è da tempo annoverata tra i capolavori indiscussi del repertorio francese, e la sua rappresentazione è un appuntamento fisso nei cartelloni dei più importanti teatri lirici globali.

Il Teatro di San Carlo: un'istituzione senza tempo

Inaugurato nel 1737, il Teatro di San Carlo di Napoli si distingue come il più antico teatro d'opera in attività a livello mondiale, un vero e proprio monumento storico e culturale.

La sua posizione privilegiata nel cuore del centro storico di Napoli contribuisce al suo fascino intramontabile. Il teatro è celebre non solo per la sua storia gloriosa, ma anche per la sua acustica eccellente e per una programmazione artistica estremamente variegata, che spazia con maestria dall'opera lirica al balletto e ai concerti sinfonici. Nel corso dei secoli, le sue scene hanno ospitato un'incredibile schiera di direttori d'orchestra, cantanti e registi di fama internazionale, consolidando la sua reputazione come punto di riferimento imprescindibile per la cultura musicale non solo italiana, ma dell'intera Europa. Questa nuova produzione di "Werther" si inserisce perfettamente in questa tradizione di eccellenza, confermando il ruolo del San Carlo come faro dell'arte lirica.