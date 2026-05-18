Il rapper, scrittore e formatore Francesco “Kento” Carlo porta in scena “La cella di fronte”, uno spettacolo teatrale che offre uno sguardo diretto e senza filtri sulla realtà del carcere minorile. Il tour prende il via il 19 maggio da Milano, toccando poi diverse città italiane. Nato dall'esperienza decennale di Kento nei laboratori di scrittura e musica in scuole, carceri e comunità dal 2011, lo spettacolo, attraverso parole, musica e immagini, mostra il carcere come un microcosmo di sogni, errori e ingiustizie. L'artista coinvolge il pubblico in un dialogo per superare pregiudizi, sottolineando: “il carcere minorile non è un mondo lontano, ma una realtà che ci sfiora più di quanto immaginiamo”.

Materiali video, performance live e riferimenti all'hip-hop rendono l'esperienza partecipativa e coinvolgente.

Genesi e messaggio dello spettacolo

Frutto di oltre dieci anni di lavoro sul campo, “La cella di fronte” si basa sui laboratori di scrittura e musica realizzati da Kento in istituti penali minorili. La narrazione, tra aneddoti e materiali documentari raccolti a stretto contatto con i ragazzi detenuti, offre uno sguardo intimo su sogni, errori e speranze. Lo spettacolo unisce musica e testimonianza diretta per sfatare pregiudizi e stimolare una riflessione collettiva sulle contraddizioni del sistema detentivo minorile, invitando il pubblico a interrogarsi sul significato della pena, la responsabilità sociale e la possibilità di cambiamento.

Non è una semplice rappresentazione, ma un attraversamento reale dei vissuti raccolti dall'artista.

Kento: artista e attivista sociale

Francesco “Kento” Carlo, rapper, scrittore e performer di Reggio Calabria, è una delle voci più autorevoli dell'hip-hop italiano socialmente impegnato. Fondatore del collettivo Kalafro, nel 2011 ha pubblicato “Resistenza Sonora”. La sua intensa attività culturale e sociale include laboratori di scrittura e poesia in istituti penali minorili, scuole e comunità, ispirando diverse pubblicazioni e un nuovo lavoro in uscita nel 2026, “Con una pistola alla tempia”. Kento ha affiancato alla musica il teatro e il cinema, consolidando la sua presenza pubblica con riconoscimenti e collaborazioni con testate nazionali.

L'esperienza maturata sul campo è il fulcro di “La cella di fronte”, la cui forza risiede nell'alternanza tra racconto, musica dal vivo e testimonianze dirette, creando un canale di comunicazione autentico.