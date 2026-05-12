A vent’anni dal successo di "Eredi della sconfitta", romanzo vincitore del Booker Prize, Kiran Desai torna in libreria il 22 maggio con "La solitudine di Sonia e Sunny" (Adelphi). L’opera sarà presentata in anteprima il 16 maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino, con incontri alle 13:45 in Sala Oro e alle 16:00 in Sala Madrid, alla presenza di Peter Cameron. Ulteriori eventi sono previsti il 4 giugno al Festival La Città dei lettori a Firenze (Villa Bardini) e il 5 giugno al Festival Letteratura di Mantova (Basilica Palatina di Santa Barbara).

Il volume, di 762 pagine e 25 euro, prosegue l’indagine dell’autrice sui temi dell’identità, dello sradicamento e dell’incontro tra culture. Protagonisti sono Sonia e Sunny, indiani di famiglie agiate inviati negli Stati Uniti per studio e carriera. Sonia, studentessa nel Vermont, sogna di scrivere e vive una relazione complessa; Sunny, giovane giornalista a New York, cerca di affrancarsi dalla madre. Un incontro fortuito su un treno in India darà inizio alla loro storia.

Tra India e Stati Uniti: un bilico di identità

Il romanzo esplora la condizione di chi è sospeso tra due mondi: Sonia e Sunny tentano di recidere i legami con una cultura d’origine percepita come vincolante, senza accogliere pienamente una nuova identità.

Desai contrappone l’India di Allahabad, con la vita familiare, alla quiete innevata del Vermont, dove Sonia sperimenta isolamento. Figure come Mina Foi, zia di Sonia, riflettono il peso delle aspettative sociali e le dinamiche familiari.

Sunny affronta le sfide dell’inserimento americano, come mostrato in una visita dalla famiglia della fidanzata Ulla, lontana dagli stereotipi indiani. L’opera sottolinea le difficoltà di adattamento e i malintesi culturali, evidenziando le solitudini individualigenerate dalla migrazione.

L'attesa internazionale e l'autrice

"La solitudine di Sonia e Sunny" è accolto con grande entusiasmo. Lo scrittore Peter Cameron lo definisce "un romanzo così pieno, straripante d’immaginazione, personaggi, mondi, emozioni, colori e avventure, che mi è sembrato non di leggerlo ma di viverlo, e mi ha lasciato un senso di felicità e meraviglia".

La pubblicazione corona due decenni di attesa dopo il successo di "Eredi della sconfitta" (2006). Nata nel 1971 a Chandigarh e figlia della scrittrice Anita Desai, Kiran Desai è riconosciuta come voce autorevole dell’esperienza diasporica indiana, offrendo uno sguardo profondo sulle dinamiche intergenerazionali e la complessità delle identità migranti. Gli eventi di presentazione sono importanti occasioni di dialogo.