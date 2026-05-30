La 30ª edizione di Cartoons On The Bay 2026, il festival internazionale dell’animazione di Pescara, ha premiato Pera Toons. La serie “Prova a non ridere!” ha vinto il Pulcinella Award Kids Tv Show (6-11 anni) e il Digital Award. La giuria internazionale Audiovisual ha riconosciuto l’opera per "valorizzare il modo in cui il pubblico dei bambini si relaziona alla narrazione attraverso formati brevi e un’animazione minimalista, combinando innovazione e tradizione". Il festival, diretto da Adriano Monti Buzzetti e promosso da Rai, è stato organizzato con la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara.

Riconoscimenti internazionali per le serie TV

Il Pulcinella Award Preschool Tv Show (2-4 anni) è andato a “My Friend Maisy” (Regno Unito) di Beth Hughes, per la sua "nuova interpretazione di un classico". Il Pulcinella Award Upper School Tv Show (4-6 anni) è stato assegnato a “E.B. White’s Charlotte’s Web” (Stati Uniti) di Yurie Rocha. La serie australiana “Tales from Outer Suburbia” (Noel Cleary e Shaun Tan) ha vinto il Pulcinella Award Youth Tv Show (+11 anni). Il Pulcinella Award Interactive Animation è stato conferito a “Koira” (Belgio) di Ben Lega, per il suo stile artistico e l’uso espressivo di animazione e sonoro.

Premi per il cinema e menzioni speciali

La giuria internazionale Cinema, con Kirk Wise e Alessandro Rak, ha assegnato il Pulcinella Award for Best Animated Feature a “Tales from the Magic Garden” (Repubblica Ceca), per "la rappresentazione dell’elaborazione di un lutto familiare".

Il Pulcinella Award for Best Short Film è andato a “The Nest” (Francia), apprezzato per l’atmosfera gotica e la drammaticità. Menzioni speciali sono state attribuite a “My Grandfather is a Nihonjin” (Brasile) per sceneggiatura e colonna sonora, a “Tales from the Magic Garden” per la regia e a “Olivia & The Clouds” per l’animazione.

Riconoscimenti italiani per l'impegno sociale

Riconoscimenti per l'impegno sociale sono andati a produzioni italiane. Il Moige Award è stato assegnato a “Pino e Shinobi” (Andrea Bozzetto) per la capacità di spiegare il dialogo interculturale ai bambini. L’Unicef Award è andato a “Terremoto” (Lorenzo Latrofa e Massimiliano Di Lauro) per la rappresentazione metaforica delle emozioni infantili.

Il trentennale del festival e la sua portata globale

Il trentennale di Cartoons On The Bay 2026 ha visto 325 opere iscritte ai Pulcinella Awards da 53 paesi, suddivise in sette categorie. Il festival ha offerto un ricco programma di eventi, mostre e incontri. Il Belgio è stato il paese ospite d’onore. I Pulcinella Career Award sono stati conferiti a Kirk Wise e Don Daglow. L’evento ha coinvolto attivamente studenti di scuole primarie e secondarie con attività e laboratori dedicati all’animazione.