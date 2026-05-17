La Bulgaria ha fatto la storia vincendo l'Eurovision Song Contest 2026, il suo primo successo nella competizione. A trionfare è stata Dara con il brano "Bangaranga", che ha conquistato giurie e televoto nella finale di Vienna. L'evento ha visto la partecipazione di venticinque nazioni, con esibizioni seguite da milioni di spettatori globali.

Dara: un'artista affermata e il successo di 'Bangaranga'

Dara è un nome già noto nel pop bulgaro, apprezzata per il suo stile unico e la presenza scenica carismatica. Il brano vincitore, "Bangaranga", ha colpito per i ritmi coinvolgenti e la coreografia curata, ottenendo ampio consenso.

Sul palco di Vienna, Dara ha proposto il messaggio: "Surrender to the blinding lights. No one’s gonna sleep tonight. Welcome to the riot." La sua carriera include successi nazionali come "Thunder", "Call Me" e "Mr. Rover", superando gli 80 milioni di ascolti e visualizzazioni. È stata anche mentore in "The Voice of Bulgaria" (2021-2022) e ha pubblicato l'album "Adhdara" nel 2025.

La classifica e le controversie dell'edizione

La 70ª edizione dell'Eurovision si è svolta alla Wiener Stadthalle di Vienna. Al secondo posto l'israeliano Noam Bettan, seguito dalla rumena Alexandra Căpitănescu con "Choke Me" al terzo. La star australiana Delta Goodrem è arrivata quarta con "Eclipse", mentre l'italiano Sal Da Vinci ha ottenuto il quinto posto con "Per Sempre Si".

L'evento è stato segnato da proteste e boicottaggi: Spagna, Paesi Bassi, Irlanda, Islanda e Slovenia non hanno partecipato per contestare la presenza di Israele. Manifestazioni si sono tenute vicino all'arena durante la finale.

L'Eurovision: 70 anni di musica e rilevanza globale

L'Eurovision Song Contest, nato nel 1956 e organizzato annualmente dall'EBU, è uno degli eventi musicali internazionali più longevi. Ogni anno, artisti da numerosi Paesi si sfidano con brani originali, offrendo una vetrina importante per la musica pop e contemporanea. L'edizione 2026 ha celebrato il suo 70° anniversario, confermando la sua costante rilevanza nel panorama musicale mondiale.