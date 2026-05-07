La 71ª edizione dei David di Donatello, la più prestigiosa manifestazione cinematografica italiana, ha visto il trionfo di 'Le città di pianura', diretto da Francesco Sossai. L'opera si è affermata come protagonista assoluta della serata del 7 maggio 2026 a Roma, aggiudicandosi il titolo di miglior film.

Il lungometraggio di Sossai ha conquistato ben otto statuette, tra cui i riconoscimenti per la miglior regia, il miglior montaggio, il miglior produttore, la miglior sceneggiatura originale – firmata dallo stesso Sossai con Adriano Candiago – la miglior canzone originale, il miglior casting e, naturalmente, il premio principale come miglior film.

Sergio Romano è stato premiato come miglior attore protagonista per la sua interpretazione nella pellicola.

Tra gli altri premi di rilievo, Aurora Quattrocchi ha ricevuto il David come miglior attrice protagonista per la sua performance in 'Gioia mia', film che ha anche visto Margherita Spampinato vincere per il miglior esordio alla regia. Matilda De Angelis è stata riconosciuta come miglior attrice non protagonista per 'Fuori', mentre Lino Musella ha ottenuto il premio come miglior attore non protagonista per 'Nonostante'.

Riconoscimenti alla carriera e premi speciali

L'edizione 2026 dei David di Donatello ha celebrato importanti figure del cinema italiano. Il David alla carriera è stato assegnato a Gianni Amelio, omaggio a una lunga e significativa esperienza registica.

Il maestro della fotografia Vittorio Storaro ha ricevuto il Premio Speciale Cinecittà, e Bruno Bozzetto è stato onorato con il David speciale. La cerimonia, trasmessa in diretta su Rai 1 e condotta da Flavio Insinna e Bianca Balti, ha incluso momenti di dibattito sulle condizioni dell'industria cinematografica nazionale.

Nel comparto tecnico e creativo, 'La città proibita' di Gabriele Mainetti ha ottenuto tre premi, inclusi quelli per scenografia e arredamento ad Andrea Castorina e Marco Martucci, e per la migliore fotografia a Paolo Carnera. 'Primavera' di Damiano Michieletto ha conquistato quattro statuette, tra cui la migliore colonna sonora (Fabio Massimo Capogrosso), i migliori costumi (Maria Rita Barbera e Gaia Calderone) e la miglior acconciatura (Marta Iacoponi).

Le altre categorie e i vincitori

La migliore sceneggiatura non originale è stata attribuita a Doriana Leondeff, Silvio Soldini, Lucio Ricca, Cristina Comencini, Giulia Calenda e Ilaria Macchia per 'Le assaggiatrici'. Questo film ha anche ricevuto il David Giovani e il premio per il miglior trucco con Esmé Sciaroni. La canzone originale 'Ti', composta da KRANO (Marco Spigariol) per 'Le città di pianura', è stata riconosciuta come la migliore del concorso.

Tra le categorie internazionali e documentaristiche, il David per il miglior film internazionale è andato a 'Una battaglia dopo l’altra' di Paul Thomas Anderson. Il miglior documentario è stato 'Roberto Rossellini – Più di una vita', mentre 'Everyday in Gaza' di Omar Rammal ha vinto come miglior cortometraggio.

Il David dello spettatore è stato infine assegnato a 'Buen Camino' di Gennaro Nunziante.

La lista dei vincitori del David di Donatello 2026 conferma la rilevanza del premio nel panorama culturale e industriale del cinema italiano, evidenziando sia la continuità della tradizione autoriale sia l'innovazione della produzione contemporanea. La cerimonia si è tenuta presso l'Auditorium della Conciliazione di Roma.