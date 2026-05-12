Il 12 maggio 2026 si apre la 79ª edizione del Festival di Cannes con la cerimonia inaugurale al Grand Théâtre Lumière. L'evento, condotto da Eye Haïdara, sarà trasmesso dal teatro e in centinaia di sale cinematografiche francesi, grazie a Fédération Nationale des Cinémas Français, France Télévisions e Brut. Il regista Guillermo del Toro presenterà la versione restaurata in 4K di "Il labirinto del fauno".

Il film d'apertura è "La Vénus Électrique", una commedia romantica burlesca di Pierre Salvadori, ambientata nella Parigi del 1928. Il cast include Pio Marmaï e Anaïs Demoustier.

Il film si distingue per tono poetico ed equilibrio tra umorismo e malinconia.

Cerimonia e Trama del Film

La cerimonia di apertura del Festival di Cannes 2026 inizia alle 19:00 al Grand Théâtre Lumière. Dopo la conduzione di Eye Haïdara, "La Vénus Électrique" sarà proiettato a Cannes e in numerosi cinema francesi. Il film di Pierre Salvadori narra di Antoine Balestro, un pittore che perde l'ispirazione dopo la morte della moglie. Incontra Suzanne, una truffatrice che si finge medium; le loro sedute diventano uno spettacolo, e tra loro nasce un sentimento.

"La Vénus Électrique": Contesto e Dettagli

"La Vénus Électrique" è ambientato nella Parigi dei ruggenti anni Venti, epoca di fermento artistico e spiritualità.

Per Pierre Salvadori, l'opera è una novità, affrontando ricostruzione storica e sofisticata commedia hollywoodiana, pur mantenendo i suoi temi (menzogna, ricerca della felicità). Ammiratore di Ernst Lubitsch e Billy Wilder, Salvadori valorizza cast e scrittura. Il film è una coproduzione di diverse case di produzione. Scenografia di Angelo Zamparutti, costumi di Virginie Montel, fotografia di Julien Poupard. L'uscita francese è il 12 maggio 2026, in concomitanza con l'apertura del Festival.

Guillermo del Toro e il Festival

Nella giornata inaugurale, Guillermo del Toro presenterà la versione restaurata in 4K di "Il labirinto del fauno". La proiezione, successiva alla cerimonia, evidenzia l'impegno del Festival nel valorizzare i capolavori del cinema mondiale. La 79ª edizione del Festival di Cannes conferma il suo ruolo di catalizzatore per il cinema d'autore, proponendo nuove opere e restauri, e offrendo al pubblico esperienze condivise.