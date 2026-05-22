Alla vigilia della cerimonia di chiusura del Festival di Cannes, un nuovo e inatteso protagonista si è imposto con forza nella corsa alla Palma d’Oro: il film ‘La Bola Negra’. L’opera, diretta dai talentuosi registi spagnoli Javier Calvo e Javier Ambrossi, ha catturato l’attenzione della Croisette grazie a una standing ovation record di venti minuti ricevuta durante la sua anteprima. Questo evento eccezionale, che ha visto protagonisti anche gli acclamati attori Penélope Cruz e Lorenzo Zurzolo, ha segnato uno dei momenti più intensi e memorabili dell’intera manifestazione cinematografica.

‘La Bola Negra’: il melodramma storico che riscrive i pronostici

La straordinaria accoglienza e l’entusiasmo travolgente del pubblico hanno avuto un impatto immediato e significativo sulle previsioni degli esperti. La quota per la vittoria di ‘La Bola Negra’, inizialmente a 25,00, è crollata a un sorprendente 2,50, consolidando il film come il principale candidato al prestigioso premio secondo le analisi più recenti. Questa ascesa fulminea ha permesso al melodramma storico di superare altri titoli precedentemente favoriti, come ‘Fatherland’ del regista Paweł Pawlikowski e ‘Minotaur’ di Andrey Zvyagintsev, che ora si trovano appaiati a una quota di 5,00. Nonostante il netto vantaggio de ‘La Bola Negra’, la competizione per la Palma d’Oro rimane ancora apertissima, con diversi film di alto profilo ancora in lizza per il riconoscimento più ambito del festival.

Un’edizione da ricordare per il cinema spagnolo

La performance eccezionale di ‘La Bola Negra’ tra i favoriti non fa che confermare un momento di grande splendore per il cinema spagnolo a Cannes. Questa edizione del festival vede ben tre film spagnoli in concorso, a testimonianza di una vitalità artistica riconosciuta a livello internazionale. Un altro nome di spicco che sta guadagnando terreno nei pronostici è quello di Pedro Almodóvar, il cui film ‘Amarga Navidad’ risale nei pronostici. La serata della première de ‘La Bola Negra’ è stata descritta come una delle più emozionanti e coinvolgenti degli ultimi anni sulla Croisette, con il cast e l’intera platea visibilmente commossi e partecipi. Il film, che esplora tematiche queer inserite in un contesto storico, ha già suscitato un notevole interesse da parte della critica internazionale e si prepara per una distribuzione nelle sale spagnole, cui seguirà un lancio su scala globale, promettendo di raggiungere un vasto pubblico.

Javier Calvo e Javier Ambrossi: i registi dietro il successo

Dietro il trionfo di ‘La Bola Negra’ ci sono Javier Calvo e Javier Ambrossi, conosciuti nell'ambiente cinematografico come Los Javis. Questa coppia di registi e sceneggiatori spagnoli ha saputo conquistare un vasto pubblico e la critica sia in patria che a livello internazionale negli ultimi anni. Rinomati per il loro stile narrativo innovativo e per la costante attenzione alle tematiche LGBTQ+, hanno firmato opere di grande rilievo nel panorama cinematografico e televisivo spagnolo. Il successo ottenuto a Cannes con ‘La Bola Negra’ non fa che consolidare ulteriormente la loro reputazione, affermandoli come voci autorevoli e influenti nel panorama della settima arte contemporanea.