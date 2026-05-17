La Bulgaria ha scritto la storia all’Eurovision Song Contest 2026, aggiudicandosi la sua prima vittoria assoluta. Il trionfo è merito dell’artista Dara e del suo contagioso brano Bangaranga, che ha saputo conquistare il cuore dell’Europa. Contro ogni pronostico della vigilia, Dara ha sbaragliato la concorrenza nella finale tenutasi alla Wiener Stadthalle di Vienna, ottenendo un consenso schiacciante sia dalle giurie di qualità che dal pubblico tramite il televoto. Un risultato storico per la nazione balcanica, che fino ad ora aveva come miglior piazzamento un secondo posto, raggiunto nel 2017.

Il successo di Dara all’Eurovision 2026 è stato sancito da un impressionante totale di 516 punti. La ripartizione dei voti ha evidenziato un forte apprezzamento su tutti i fronti: 204 punti sono stati assegnati dalle giurie professionali europee, mentre un notevole contributo di 312 punti è giunto dal televoto del pubblico. La suspense è culminata con la proclamazione del vincitore, avvenuta per mano dei conduttori Victoria Swarovski e Michael Ostrowski, davanti a una platea internazionale in trepidante attesa. La performance di Dara, caratterizzata da una straordinaria energia scenica e una profonda capacità di emozionare, ha meritato una standing ovation sia dal vivo, nella Wiener Stadthalle, sia da parte dei milioni di fan collegati da ogni angolo del mondo.

Il ritorno della Bulgaria e la consacrazione di Dara

La vittoria di Dara assume un significato ancora più profondo considerando che la Bulgaria è tornata a competere all’Eurovision proprio nel 2026, dopo un’assenza di quattro anni dalle scene internazionali. Questa decisione strategica si è rivelata estremamente vincente, portando il Paese a celebrare il suo primo trionfo in settanta edizioni del prestigioso concorso musicale europeo. Il brano Bangaranga ha dimostrato di essere una scelta azzeccata, riuscendo a unire il favore delle giurie e del pubblico grazie alle sue sonorità originali e all’inconfondibile stile di Dara, già una figura di spicco nel panorama pop bulgaro. La performance sul palco della Wiener Stadthalle ha rappresentato l’apice della carriera della giovane artista, che ora si prepara a veicolare la cultura musicale bulgara su scala globale.

Dara: la carriera, i successi e l'impronta internazionale

DARA, all’anagrafe Darina Yotova, è riconosciuta come una delle voci più distintive del panorama pop in Bulgaria. La sua carriera è stata caratterizzata da una notevole capacità di fondere generi musicali differenti, spaziando dall’elettropop al soul, e affermandosi con hit come Thunder, Call Me e Mr. Rover, che hanno dominato le classifiche nazionali per diverse settimane. I suoi brani e videoclip hanno accumulato oltre 80 milioni di ascolti e visualizzazioni, a testimonianza di una popolarità che trascende i confini bulgari. Oltre ai successi discografici, Dara ha ricoperto il ruolo di mentore nel celebre programma The Voice of Bulgaria nelle edizioni 2021 e 2022, contribuendo attivamente alla formazione e al lancio di nuovi talenti musicali.

Il 2025 ha visto la pubblicazione di ADHDARA, un album che l’artista stessa ha descritto come il suo progetto più intimo e personale, segnando una chiara evoluzione verso una dimensione internazionale e un’ampliata varietà stilistica. Con la recente vittoria all’Eurovision Song Contest, Dara consolida ulteriormente la sua posizione di artista innovativa e di punta della scena pop balcanica, proiettando la Bulgaria sotto i riflettori dell’attenzione europea e globale.