Emmanuel Carrère, Kiran Desai, Concita De Gregorio, Csaba Della Zorza e Lella Costa figurano tra i protagonisti della nona edizione de La Città dei Lettori, il festival letterario in programma a Firenze dal 3 al 7 giugno.

La manifestazione, promossa da Fondazione CR Firenze e curata dall’Associazione Wimbledon, propone un calendario di circa 40 appuntamenti con 75 ospiti in cinque giorni tra incontri, presentazioni, talk e reading ospitati tra il Teatro della Pergola e Villa Bardini.

L’apertura è fissata per il 3 giugno alle 21 al Teatro della Pergola con una serata dedicata a Emmanuel Carrère, in dialogo con Valerio Aiolli. Lo scrittore francese presenterà Kolchoz, un romanzo familiare che intreccia la morte della madre Hélène Carrère d’Encausse con le origini russe e georgiane della sua famiglia.

L'incontro con i finalisti Strega

Tra gli appuntamenti più attesi figurano anche il primo incontro pubblico con i cinque finalisti del Premio Strega, il ritorno in Italia di Kiran Desai a vent’anni dal Booker Prize, e la presentazione di La cura di Concita De Gregorio, che parte dall’esperienza personale della diagnosi di tumore al seno nel 2022.

In programma anche il dialogo tra la scrittrice slovacca naturalizzata italiana Jana Karšaiová, autrice di Io non parlo russo, e la scrittrice polacca Paulina Spiechowicz con Mentre tutto brucia. La chiusura del festival, il 7 giugno, sarà dedicata ai 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi con Lella Costa che leggerà alcuni brani di Pinocchio.

Una mostra e non solo...

Tra i focus dell’edizione 2026 anche la collaborazione con la mostra fotografica allestita a Villa Bardini Firenze ’50 ’60 ’70, visitabile gratuitamente dai partecipanti al festival, con approfondimenti dedicati a quel periodo storico. Spazio inoltre al benessere e allo sport con le sessioni “Yoga tra le righe” e a un omaggio all’Acf Fiorentina per i 100 anni dalla fondazione, con la trasmissione Archivi Polverosi.

“Questa edizione del Festival La città dei lettori ci emoziona in modo particolare - afferma Maria Oliva Scaramuzzi, vice presidente di Fondazione CR Firenze - perché nella splendida cornice di Villa Bardini l'iniziativa dedicata alla lettura dialogherà con la straordinaria mostra di fotografie dell'Archivio Foto Locchi, Firenze '50 '60 '70, offrendo ai fiorentini e ai visitatori un'esperienza culturale ancora più ricca e coinvolgente. Invitiamo tutti a cogliere questa occasione”.

Il presidente dell’Associazione Wimbledon e direttore del progetto Gabriele Ametrano sottolinea invece: “Omaggeremo i 100 anni della Fiorentina, Paolo Poli, Aldo Palazzeschi, ricorderemo quando l'Arno oltrepassò la spalletta e omaggeremo Dante come autore internazionale, insieme alla Casa Editrice Olschki”.